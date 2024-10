Đẩy nhanh việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh

Sáng 24/10, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tỉnh Thanh Hóa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tỉnh chủ trì cuộc họp.

9 tháng năm 2024, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt điều chuyển 6 cơ sở nhà, đất; chuyển giao 4 cơ sở nhà, đất của các đơn vị y tế về UBND huyện quản lý, xử lý; giữ lại tiếp tục sử dụng 98 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế và Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu quản lý; điều chỉnh phương án sắp xếp, xử lý đối với 4 cơ sở nhà, đất.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Trong 33 cơ sở nhà, đất điều chuyển cho Công an tỉnh làm trụ sở Công an xã, có 7 cơ sở đủ điều kiện điều chuyển, 26 cơ sở chưa đủ điều kiện điều chuyển do quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chưa phù hợp và phương án sắp xếp nhà, đất chưa phải là phương án điều chuyển.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong 9 tháng năm 2024.

Đối với các cơ sở nhà, đất do Trung ương quản lý, Sở Tài chính phối hợp kiểm tra hiện trạng và tham mưu cho UBND tỉnh phương án sắp xếp đối với BHXH huyện Như Thanh, Cảng vụ hàng không Thọ Xuân, Bộ Quốc phòng, Cục Thống kê, Thông tấn xã Việt Nam tại Thanh Hóa, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa, Ngân hàng Hợp tác xã Thanh Hóa, Tổng Cục thi hành án.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Tứ phát biểu tại cuộc họp.

Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố - nơi có cơ sở nhà, đất trên địa bàn tổ chức bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng 27 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc cũ của Đội thuế thuộc Cục thuế tỉnh Thanh Hóa chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do các quy định của pháp luật còn một số bất cập, chồng chéo, chưa rõ ràng; trình tự, thủ tục để xử lý tài sản là nhà, đất khá phức tạp, phải qua nhiều bước dẫn đến thời gian xử lý kéo dài; nhiều cơ sở nhà, đất thiếu tính pháp lý. Một số địa phương thiếu chủ động trong việc kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà, đất sau sáp nhập; chưa nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của tỉnh nên công tác lập phương án sắp xếp còn lúng túng...

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên BCĐ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tỉnh và các đại biểu đã báo cáo, giải trình những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời trao đổi, thảo luận các giải pháp để thực hiện phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tỉnh nhấn mạnh: Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước về sắp xếp đơn vị hành chính nên số tài sản công dôi dư nhiều. Thời gian qua, UBND tỉnh, BCĐ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện; HĐND tỉnh đã chất vấn giám đốc Sở Tài chính và tổ chức giám sát tại các địa phương. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chưa được như mong muốn do vướng về thể chế, nguồn gốc đất, tài sản trên đất, nguồn vốn hình thành tài sản công, định giá, phương pháp xử lý...

Nhấn mạnh sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì thế để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tỉnh đề nghị: Sở Tài chính – cơ quan thường trực BCĐ tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu để bổ sung vào báo cáo; đồng thời nghiên cứu, ban văn bản hành hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện tốt các quy định, nghị định mới liên quan đến việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan sớm hoàn thiện căn cứ pháp lý để báo cáo UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND, ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh quy định về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đấu giá và Quyết định số 03/03/2022/QĐ-UBND, ngày 26/1/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đấu giá.

Các thành viên BCĐ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tỉnh, các sở, ngành và các địa phương tiếp tục vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa trong việc quản lý hồ sơ đất đai, quản lý tài sản trên đất, quản lý đất chưa sử dụng, nhất là đất công ích, đất ao hồ..., tránh tình trạng lấn chiếm, làm hư hỏng, gây thất thoát tài sản Nhà nước và gây bức xúc trong Nhân dân.

Theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì tài sản công thuộc quản lý của cơ quan Nhà nước không được sử dụng vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết. Tuy nhiên, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng cho thuê không đúng thẩm quyền, sai mục đích. Vì vậy, các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát lại để chấn chỉnh kịp thời.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý tất cả tài sản công dôi dư theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND đúng với quy định đã được Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành. Riêng đối với nhà văn hóa thôn, bản, khu phố, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục đánh giá nhu cầu sử dụng. Nếu thôn, bản, khu phố có nhu cầu thì nên thực hiện theo phương án giữ lại và bàn giao lại cho cộng đồng dân cư quản lý, sử dụng, tạo điều kiện cho người dân có nơi vui chơi, sinh hoạt cộng đồng.

Tố Phương