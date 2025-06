Israel lặng lẽ chuyển giao tên lửa Patriot cho Ukraine

Israel đã lặng lẽ chuyển giao các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine, Đại sứ Israel tại Kiev Mikhail Brodsky tiết lộ. Nước này trước đó khẳng định chỉ cung cấp hỗ trợ nhân đạo.

Ảnh: Getty Images.

“Các hệ thống Patriot mà chúng tôi từng nhận được từ Mỹ hiện đang ở Ukraine”. Brodsky nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ukraine Marichka Dovbenko được công bố hôm 8/6. "Đây là những hệ thống của Israel được triển khai vào đầu những năm 1990. Chúng tôi đồng ý chuyển chúng. Thật không may, điều này đã không được thảo luận rộng rãi. Nhưng khi mọi người nói Israel đã không giúp đỡ về mặt quân sự - điều đó đơn giản là không đúng", ông nói.

Khi được hỏi về các báo cáo Israel đã gửi thiết bị quân sự cho Ukraine thông qua các nước thứ ba, Brodsky mô tả đó là “một vấn đề nhạy cảm” không nên được thảo luận công khai.

Israel trước đó tuyên bố chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine, được cho là vì lo ngại về việc khiêu khích Nga, quốc gia duy trì một cơ sở hải quân và một căn cứ không quân ở nước láng giềng Syria. Israel nhấn mạnh họ tìm cách duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Ukraine và Nga.

Axios đưa tin vào tháng 1 cho biết Mỹ đã chuyển khoảng 90 tên lửa Patriot từ Israel đến Ba Lan để chuyển giao cho Ukraine. Tờ New York Times sau đó cho biết Kiev sẽ nhận được một hệ thống Patriot đầy đủ trước đây ở Israel. Theo The Times of Israel, 8 hệ thống đã ngừng hoạt động vào năm 2024.

Đặc phái viên của Nga tại Liên hợp quốc, Vassily Nebenzia đã cảnh báo vào năm ngoái rằng bất kỳ quyết định nào của Israel về việc chuyển Patriot sang Ukraine sẽ mang lại “hậu quả chính trị”. Moscow nhiều lần lập luận các chuyến hàng vũ khí nước ngoài chỉ làm leo thang xung đột và sẽ không ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu của mình. Điện Kremlin đã liệt kê việc ngừng cung cấp vũ khí của phương Tây như một điều kiện tiên quyết cho các lệnh ngừng bắn.

TD

Theo RT