Huyện Triệu Sơn hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/25 chỉ tiêu

Ngày 21 và 22/12, HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 20 đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025; xem xét, quyết định những nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh và sự phấn đấu nỗ lực của các cấp, các ban, phòng, ngành, cùng Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên kết quả đạt được trên địa bàn huyện Triệu Sơn khá toàn diện và nổi bật. Năm 2024, có 25/25 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND huyện quyết nghị đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó, có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 9,18%, xếp thứ 8 trong tỉnh. Huyện Triệu Sơn đã được Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 5.370 tỷ đồng, vượt mục tiêu và xếp thứ 8 toàn tỉnh. Giải ngân vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn tỉnh được 481.143 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Số doanh nghiệp thành lập mới 120 doanh nghiệp, đứng thứ 6 toàn tỉnh. Công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 733.776 triệu đồng, vượt 72,2% dự toán tỉnh giao.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023 - 2024, huyện Triệu Sơn xếp thứ 4 toàn tỉnh, cao nhất từ trước đến nay. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân ổn định; giải quyết việc làm vượt 20% kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,9%, vượt mục tiêu (78,5%). Có 34/34 xã, thị trấn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo tiêu chí mới, vượt 20 xã so với kế hoạch tỉnh giao. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024; là 1 trong 3 huyện trong toàn quân khu được Bộ Tư lệnh biểu dương. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Lê Thị Luyện, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Năm 2025 huyện Triệu Sơn xây dựng mục tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá 2010) đạt 10,54%; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 5.100 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách tăng 15% so với dự toán tỉnh giao; duy trì và nâng cao tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận đưa ra các giải pháp thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2025 cũng như nội dung các chủ trương, kế hoạch được thông qua tại kỳ họp.

Kỳ họp thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Thùy Dung (CTV)