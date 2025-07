Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Sáng 23/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra; đánh giá tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyển, kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Văn Cường trình bày báo cáo.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm cứu cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, trong hai ngày 21-22/7/2025, do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha), trên địa bàn tỉnh ghi nhận mưa rất to, lượng mưa phổ biến 220mm- 487mm, nhiều khu vực trũng thấp, ven sông bị ngập sâu.

Chính quyền các cấp đã khẩn trương sơ tán 524 hộ với 2.302 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, triển khai vận hành 49 trạm bơm tiêu úng cứu lúa và hoa màu.

Dông lốc, bão kèm mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề trên nhiều lĩnh vực. Theo thống kê, có 1 người bị thương; 251 nhà dân hư hỏng; gần 19.400ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị ngập, đổ gãy; hàng nghìn vật nuôi, thủy sản bị cuốn trôi. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Riêng hệ thống đê điều xảy ra 4 sự cố lớn tại các xã: Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Tân Ninh và Định Hoà. Trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh ghi nhận hơn 20 điểm ngập sâu, sạt lở, nhiều đoạn bị ách tắc giao thông.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Kích hoạt toàn bộ hệ thống chính trị để ứng phó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập 7 đoàn công tác bám sát địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường cử 4 đoàn kiểm tra, chỉ đạo ứng phó tại các xã miền núi. Các lực lượng vũ trang, đoàn thể, doanh nghiệp được huy động tối đa, hỗ trợ Nhân dân gia cố nhà cửa, di dời tài sản, bảo vệ hồ đập, đê kè trọng yếu. Công tác cứu trợ lương thực, nước sạch, thuốc men được triển khai kịp thời, không để người dân bị đói, rét hoặc thiếu nơi ở an toàn.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương trình bày báo cáo.

Tại hội nghị, Sở Dân tộc và Tôn giáo - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã báo cáo về tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến ngày 22/7/2025, chương trình đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hiện, 126/166 xã, phường đã hoàn thành và bàn giao nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở; 40 địa phương còn lại đang tiếp tục khởi công, thi công. Nhiều xã đã có bước chuyển mạnh mẽ, giảm nhanh số lượng nhà đang xây dựng dở dang như Điền Quang, Pù Luông , Văn Nho, Bá Thước...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tính đến nay, 12.919/14.780 hộ đã hoàn thành xây dựng nhà, tăng thêm 758 hộ so với báo cáo ngày 10/7. Còn 1.861 hộ đang thi công.

Về nguồn lực, chương trình đã huy động được hơn 1.608 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hơn 384 tỷ đồng, còn lại là kinh phí xã hội hóa. Đến nay đã phân bổ hơn 1.512 tỷ đồng, giải ngân trực tiếp đến 13.221 hộ, vẫn còn 1.559 hộ chưa nhận đủ kinh phí.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo về tình hình phòng, chống cơn bão số 3 và tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, đánh giá cao các ban, sở, ngành, các địa phương đơn vị đã chủ động, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc ứng phó, phòng chống bão.

Qua kiểm tra tình hình thực tế tại các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chỉ rõ một số mặt hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, cần phải khắc phục để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các ban, sở, ngành địa phương cần phải triển khai các công việc cấp bách nhằm khắc phục ngay các hư hỏng, thiệt hại về nhà ở; kiên quyết không để người dân phải sinh sống trong các ngôi nhà hư hỏng, không đảm bảo an toàn. Tiếp tục triển khai vận hành tối đa các trạm bơm tiêu, cống tiêu và hệ thống công trình thuỷ lợi để tiêu úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, các khu dân cư, đô thị. Tiến hành dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau thiên tai, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt, không để bùng phát dịch bệnh cho người và vật nuôi... Khắc phục ngay các sự cố, hư hỏng trên các tuyến đường giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đối với các ngầm tràn đang còn ngập sâu, tiếp tục tổ chức canh gác, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Bí thư Tỉnh uỷ nêu rõ: Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh. Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và các ngành chức năng cần tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, khu vực xung yếu, có nguy cơ cao. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác ứng cứu, bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng thiết yếu, nhất là điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục các khó khăn phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hình thức, chậm trễ, thiếu trách nhiệm.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cẩu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải bám sát cơ sở để trực tiếp chỉ đạo những vấn đề phát sinh sau bão. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, ngành nông nghiệp và các địa phương để tổ chức hiệp đồng ứng cứu hiệu quả, kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh thiên tai, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, không gây hoang mang, đồng thời động viên, hỗ trợ kịp thời các hộ dân gặp khó khăn. Sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng, tránh thất thoát, lãng phí.

“Nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phải nêu cao tinh thần “chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó, khẩn trương khắc phục hậu quả”, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại, bảo đảm an toàn cho Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định và phát triển kinh tế - xã hội”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh khi kết luận hội nghị.

Về việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Chỉ đạo của 40 xã còn nhà đang thi công dở dang khắc phục khó khăn do bão lũ, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các xã cần tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực từ xã hội, các đoàn thể, các hộ gia đình, bà con trong dòng họ và người dân ở khu dân cư tích cực tham gia đóng góp nhân lực, vật lực để hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở tại địa phương. Cùng với đó, cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát để việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh hoàn thành trước ngày 20/8/2025.

Minh Hiếu