Chiều tối ngày 9/9, Trần Quang Khải và Trần Xuân Hỗ mang vũ khí, đeo phao, lần theo mép nước để bơi ra biển, một sợi dây khoảng 30m được buộc liên kết giữa hai người. Tổ trưởng Bùi Văn Hy ở trên bờ để cảnh giới và đón đồng đội. Do mấy ngày ẩn nấp dưới cát, dưới bùn, ăn uống không đủ nên sức khỏe yếu nhiều, thêm vào đó sóng to, gió lớn, mang theo vũ khí nặng nên các chiến sĩ không thể bơi nhanh. Sau khoảng 3 giờ ngụp lặn trong nước, vật lộn với sóng to, gió lớn, cuối cùng Khải và Hỗ cũng đã bám được vào dây neo của tàu. Hỗ luồn về bên trái mạn tàu, còn Trần Quang Khải luồn sang phải. Cả hai tìm khoang chứa dầu, lấy dao cạo hà trên vỏ tàu, sau đó áp mìn vào, vị trí hai quả mìn đặt cách nhau 3m, dưới độ sâu nước biển là 0,5m. Một điều đặc biệt là khi mìn đã được gắn vào thì sẽ không thể tháo gỡ được. Vì lo ngại nam châm yếu, khó giữ được mìn vào thành tàu, ông Khải dùng dao cắt phao mìn. Bất ngờ chiếc phao nổi lên mặt nước, một tên lính gác trên tàu phát hiện ra, lập tức nổ súng báo động. Tiếp đó là đạn tiểu liên và lựu đạn ném xuống quanh tàu như mưa khiến Trần Quang Khải bị thương vào đùi. Tàu địch báo động, con tàu nhổ neo di chuyển tạo ra một áp lực nước rất lớn. Trong khi đó, Mỹ - ngụy điều động 2 máy bay trực thăng, 1 máy bay C130, 5 tàu tuần tra từ Cửa Việt ra vùng biển có chiếc tàu dầu neo đậu, kết hợp với tàu tuần dương và khu trục ngoài khơi vào sục sạo, truy tìm. Trên bờ, các đơn vị, căn cứ của Mỹ ngụy từ Cửa Việt đến Cửa Tùng được lệnh báo động khẩn cấp, đưa quân bao vây mọi ngả nhằm truy tìm bằng được đặc công Bắc Việt.

2 giờ 30’, ngày 9/9, Trần Quang Khải bơi vào được bờ nhưng không gặp tổ trưởng, do quân địch càn quét dữ nên Bùi Văn Hy đã di chuyển nơi ẩn nấp sang một nơi khác. Trần Quang Khải phải bò sâu vào bên trong bãi cát, phía sau những hàng phi lao thì mới gặp được Bùi Văn Hy. Họ ẩn mình và đợi đến 3 giờ 30’ vẫn không thấy Trần Xuân Hỗ nên đành rút về bờ phía nam Cửa Việt để đợi đồng đội. Đến tối 9/9, vẫn không thấy Trần Xuân Hỗ, hai người quyết định vượt sông trở về bờ Bắc. Trần Xuân Hỗ, do bị sức ép gây choáng váng, lại thêm sóng to gió lớn nên mãi đến 3 giờ sáng 9/9 mới vào đến bờ. Không tìm thấy đồng đội, anh tìm chỗ ẩn nấp và đêm hôm sau tìm ra bờ sông, bơi về bờ bắc sông Cửa Việt. Tại đây, 3 chiến sĩ trong tổ đánh tàu đã gặp nhau. Sang 10/9, tổ đánh tàu mới về được đến căn cứ.