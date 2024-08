Hưởng trọn ưu đãi hấp dẫn khi vui chơi Tây Ninh, Phú Quốc 2/9

Kỳ nghỉ lễ, Phú Quốc - Hòn đảo hấp dẫn thứ 2 thế giới vẫy gọi du khách với vô số trải nghiệm và những ưu đãi chưa từng có, còn Tây Ninh lại cuốn hút với sắc màu văn hóa tâm linh độc đáo không đâu có được.

Ăn chơi thả ga ở Phú Quốc với siêu ưu đãi hấp dẫn

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày chưa đủ để du khách khám phá trọn vẹn Phú Quốc, song lại vừa vặn với một hành trình có đủ dấu ấn nghỉ dưỡng, vui chơi và trải nghiệm thiên nhiên trác tuyệt ở Nam đảo.

Bãi Kem - Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Lý do nhiều du khách lựa chọn Nam đảo cho dịp 2/9 là bởi nơi đây sở hữu những bãi biển đẹp nhất mùa này như Bãi Sao và Bãi Kem. Đặc biệt, tại bãi biển đẹp nhất hành tinh - Bãi Kem còn sở hữu đa dạng phân khúc nghỉ dưỡng cho du khách lựa chọn. Nếu New World Phu Quoc Resort mang đến nơi trú ẩn đầy riêng tư cho các cặp đôi và gia đình với những biệt thự có hồ bơi riêng, thì Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay là gợi ý lý tưởng cho những du khách yêu thích sự trẻ trung, năng động với căn hộ tiện nghi. Cuối cùng, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort mang đến kỳ nghỉ sang trọng, xa hoa bậc nhất bên bờ biển xanh trong như ngọc của nam đảo Phú Quốc. Du khách đang tìm kiếm một điểm lưu trú tiết kiệm hơn có thể tham khảo mini hotel xung quanh Bãi Kem hoặc Thị trấn Hoàng Hôn, với giá chỉ từ vài trăm đồng/đêm nghỉ.

Bên cạnh những trải nghiệm thiên nhiên hấp dẫn, Nam đảo Phú Quốc còn nổi lên là một điểm đến vui suốt 24/7. Ngay tại Thị trấn Hoàng Hôn, du khách có thể dành cả kỳ nghỉ để khám phá những góc “sống ảo” không kém trời Âu, công trình biểu tượng Cầu Hôn được CNN ca ngợi, show diễn Rối Việt, show diễn Nụ Hôn Của Biển Cả và thiên đường mua sắm, ẩm thực - Chợ đêm Vui Phết.

Cầu Hôn - Công trình biểu tượng du lịch Phú Quốc được CNN ca ngợi.

Các khu vui chơi và giải trí tại nam đảo cũng dành nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách nội địa dịp nghỉ lễ. Từ nay đến hết 5/9, Sun World Hon Thom áp dụng ưu đãi giá vé lên tới 31% cho du khách Việt Nam. Theo đó, giá vé cáp treo khứ hồi chỉ còn 450.000 đồng với người lớn và 350.000 đồng với trẻ em, giảm tới 200.000 đồng so với giá vé hiện hành. Combo cáp treo khứ hồi và buffet trưa chỉ còn 750.000 đồng/người lớn và 500.000 đồng/trẻ em. Bên cạnh đó, Sun World Hon Thom còn áp dụng chương trình mua vé cáp treo tặng vé tham quan Cầu Hôn.

Từ nay tới 30/9/2024, show diễn Nụ Hôn Của Biển Cả - Kiss Of The Sea tại Thị trấn Hoàng Hôn cũng áp dụng giá mới là 700.000 đồng/vé. Đặc biệt khi mua combo 2 vé VIP giá chỉ còn 1.000.000 đồng. Du khách có thể lựa chọn combo trải nghiệm Sun World Hon Thom kết hợp xem show Kiss Of The Sea với mức giá siêu hấp dẫn, chỉ 1.000.000 đồng/người lớn và 800.000 đồng/trẻ em.

Tây Ninh - khám phá sắc màu văn hóa tâm linh độc đáo

Trái ngược với sự sôi động của những thành phố biển, Tây Ninh - mảnh đất của trầm tích lịch sử và tâm linh là gợi ý mới lạ cho du khách, đặc biệt là du khách phía nam, với chỉ 2,5 giờ lái xe từ TP HCM.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, du khách có thể khám phá các điểm đến thiên nhiên nổi tiếng của Tây Ninh như Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, thung lũng Ma Thiên Lãnh... hay các điểm đến tâm linh nổi tiếng Tòa thánh Cao Đài, núi Bà Đen - Nóc nhà Nam bộ gắn liền với huyền tích Linh Sơn Thánh Mẫu, điểm tựa tâm linh vững chãi trong tâm thức người dân địa phương và các Phật tử trên cả nước.

Khung cảnh tựa bồng lai tiên cảnh trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Chào mừng 2/9, Sun World Ba Den Mountain tại núi Bà Đen “thay áo mới” cho khu du lịch với đa dạng tiểu cảnh, vườn hoa bừng sắc thắm. Đặc biệt, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cờ Tổ quốc khổng lồ được ghép bằng hàng nghìn hoa đăng trên đĩa nước tại quảng trường, dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn - Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi.

Từ nay đến hết 30/9, du khách vẫn được hưởng ưu đãi giá vé cáp treo buổi tối lên Chùa Bà và đỉnh núi với giá 200.000 đồng/vé. Đây sẽ là dịp lý tưởng để du khách ngắm “đêm ngàn sao” đầy khác lạ trên đỉnh Núi Bà Đen, được tạo nên bởi hệ thống chiếu sáng hiện đại với hơn 3.500 ngọn đèn led trên quần thể kiến trúc tâm linh tuyệt đẹp. Ban đêm, tuyệt tác kiến trúc tôn giáo Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn nhất thế giới và hệ thống thác nước cũng lung linh sắc màu với hệ thống chiếu sáng hiện đại và màn trình diễn nhạc nước hoành tráng, đầy nghệ thuật.

Biểu diễn nghệ thuật dưới chân Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc.

Đa dạng trải nghiệm hấp dẫn, kết hợp cùng những sản phẩm mới liên tục được đầu tư và siêu ưu đãi đang được áp dụng, Phú Quốc hay Tây Ninh sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách cùng bạn bè, người thân trong kỳ nghỉ này.

Tùng Dương