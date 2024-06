Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 khá đặc biệt khi đây là kỳ thi tốt nghiệp của lứa học sinh cuối cùng học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: TTXVN)

Chiều nay, 26/6, thí sinh cả nước sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Đây là kỳ thi được đánh giá là quan trọng nhất với các thí sinh sau 12 năm đèn sách khi điểm thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa được các trường đại học sử dụng để xét tuyển đầu vào. Dù các trường đã đa dạng hóa với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau nhưng sử dụng điểm kỳ thi này vẫn là phương thức chiếm tỷ lệ tuyển sinh lớn nhất của toàn hệ thống.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 khá đặc biệt khi đây là kỳ thi tốt nghiệp của lứa học sinh cuối cùng học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Tại các điểm thi, thí sinh sẽ nhận phòng thi, được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi. Thí sinh có trách nhiệm rà soát lại tất cả các thông tin cá nhân đăng ký dự thi để kịp thời phát hiện các sai sót và báo lại cho cán bộ coi thi để chỉnh sửa nếu có.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay có trên 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 45.000 em so với năm 2023.

Do đây là năm cuối cùng kỳ thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 và điểm thi được sử dụng để xét tuyển đại học nên đây cũng là kỳ thi có số lượng lớn thí sinh tự do đăng ký so với mọi năm, với gần 47.000 em, chiếm 4,38% tổng số thí sinh dự thi, trong đó có những thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2020.

Cũng theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký miễn thi môn Ngoại ngữ năm nay là 66.927 em, chiếm 6,25% tổng số thí sinh, trong đó, Hà Nội có 21.554 thí sinh, Thành phố Hồ Chí Minh có 13.076 thí sinh.

Cả nước có 2.323 điểm thi (tăng 51 điểm thi so với Kỳ thi năm 2023) với trên 45.000 phòng thi.

Ngày mai, 27/6, thí sinh sẽ bắt đầu dự thi môn đầu tiên, môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi này./.

Theo TTXVN