Đón hè với trải nghiệm đa sắc màu cùng Ocean Edu

Với các chương trình hè mang chủ đề "Make Your Summer Great" cùng hàng loạt hoạt động học tập, trải nghiệm, khám phá, xây dựng kỹ năng mềm được các chi nhánh Ocean Edu trên toàn quốc tổ chức, các bạn nhỏ đang trải qua một mùa hè nhiều ý nghĩa.

Với thông điệp “Mỗi trẻ em là một tài năng, điều quan trọng tài năng ấy có được đánh thức”, các hoạt động hè với chủ đề “Make Your Summer Great” tại Ocean Edu chính là cơ hội để các em học sinh được học tập, khám phá, trải nghiệm và thể hiện tài năng, đam mê của chính mình. Tham gia các hoạt động Make Your Summer Great, các học sinh còn được học và giao lưu tiếng Anh với giáo viên nước ngoài của Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu.

Chương trình Make Your Summer Great do Ocean Edu tổ chức với không khí vô cùng sôi động.

Cũng trong những ngày hè này, tại các chi nhánh Ocean Edu trên toàn quốc diễn ra nhiều chương trình, sự kiện với chủ đề đa dạng, từ khám phá các nền văn hoá, các lễ hội mùa hè của các nước trên thế giới với hoạt động “Chuỗi hoạt động hè”, đến Lễ hội Đông Á tìm hiểu, trải nghiệm và khám phá nền văn hóa, đất nước, con người của các quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Ngoài ra, các em học sinh còn được trang bị kiến thức, được học tập và thực hành các kỹ năng mềm với các chuyên gia như: Kỹ năng thoát cháy, kỹ năng xử lý khi bị đuối nước, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý tài chính khi đi du lịch, kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã,...

Hành trình xanh, kết nối tri thức được khởi động và lăn bánh để chào đón các bạn học viên tại hơn 150 chi nhánh trên toàn quốc đã trở thành hình ảnh quen thuộc mang tính biểu tượng của Ocean Edu trong suốt thời gian qua.

Đoàn xe roadshow của Ocean Edu với sắc xanh đặc trưng có mặt trên nhiều cung đường của đất nước không chỉ là biểu tượng của sự kết nối tri thức mà còn mang tới cho người học, các bậc phụ huynh thông tin về Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu với môi trường học tập đẳng cấp, tiên tiến, chuẩn quốc tế.

Roadshow Ocean Edu cũng mang tính khích lệ tinh thần rất lớn cho học viên, giúp học viên có thêm động lực, niềm tin để học tập và chinh phục thành công ngôn ngữ tiếng Anh, chinh phục thành công các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quan trọng, phục vụ cho hành trình tương lai của mỗi người.

Không chỉ hiện diện thông qua hình ảnh sắc xanh trên các cung đường thông qua chương trình Ocean Edu Roadshow mà sự hiện diện của Ocean Edu còn trên khắp mọi miền Tổ quốc thông qua hệ thống biển quảng cáo trên toàn quốc với các mô hình như: Biển quảng cáo tấm lớn, biển chỉ dẫn, biển quảng cáo dải phân cách,...

Ocean Edu tự hào hiện diện khắp mọi miền Tổ quốc .

Đi trên các tuyến đường như cao tốc 5B Hà Nội - Hưng Yên, Quốc lộ 1B Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 14B Hà Nội - Lạng Sơn, Quốc lộ 1A Bắc Ninh... có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh Ocean Edu hiện diện trên hàng loạt các biển quảng cáo. Hơn cả hình ảnh quảng cáo, đây chính là minh chứng cho sự phát triển rộng khắp, sự lan tỏa sức ảnh hưởng của Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tại Việt Nam.

Sau hơn 17 năm hình thành và phát triển, Ocean Edu đã mở rộng với hơn 150 chi nhánh trên toàn quốc, đón tiếp trên 150.000 lượt học viên mỗi năm và đào tạo thành công hơn 1.000.000 học viên. Đặc biệt, mới đây, Ocean Edu đã khai trương các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, chính thức có mặt tại khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Ocean Edu cũng sở hữu nhiều giải thưởng cao quý, khẳng định thương hiệu và chất lượng đào tạo tiếng Anh như: Top 10 thương hiệu tin cậy; Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững; Ủy quyền tổ chức khảo thí và cấp chứng chỉ Cambridge; Công nhận Ocean Edu Day bởi Thị trưởng bang Houston - Hoa Kỳ...

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Website https://ocean.edu.vn/ hoặc hotline 1900.6494 để được tư vấn!

Tú Uyên