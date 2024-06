Hậu Lộc sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Chiều 25/6, đoàn công tác của lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 huyện Hậu Lộc đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác chuẩn bị, các điều kiện nhân lực, vật lực tại các điểm thi trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc Hoàng Anh Tuấn thăm, động viên Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường THPT Hậu Lộc 1.

Tại điểm thi Trường THPT Hậu Lộc 1 do đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn; điểm thi Trường THPT Hậu Lộc 4 do đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn; điểm thi Trường THPT Hậu Lộc 2 do đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Nguyễn Minh Hoàng và Ban chỉ đạo kỳ thi, động viên Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường THPT Hậu Lộc 4.

Huyện Hậu Lộc có 3 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Ảnh: Điểm thi Trường THPT Hậu Lộc 2).

Đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 huyện Hậu Lộc động viên Hội đồng thi tại điểm thi trường THPT Hậu Lộc 2.

Ông Hoàng Viết Tuân, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT huyện Hậu Lộc năm 2024, cho biết: Tính đến ngày 25/6, huyện Hậu Lộc có 1.775 thí sinh dự thi/77 phòng thi tại 3 điểm thi: Trường THPT Hậu Lộc 1, THPT Hậu Lộc 2 và THPT Hậu Lộc 4. Trong đó, tại điểm thi Trường THPT Hậu Lộc 1 có 508 thí sinh dự thi/22 phòng thi; điểm thi Trường THPT Hậu Lộc 2 có 684 thí sinh dự thi/30 phòng thi; điểm thi Trường THPT Hậu Lộc 4 có 583 thí sinh dự thi/25 phòng thi. Để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Hậu Lộc có tổng số 276 người là cán bộ, giáo viên, nhân viên, giám thị, thanh tra, lực lượng chức năng: y tế, công an, bảo vệ... làm nhiệm vụ tại 3 điểm thi.

UBND huyện, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tốt nhất cho tổ chức kỳ thi, đảm bảo công bằng, khách quan, an toàn và đúng quy chế. Chỉ đạo các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tổ chức tốt công tác tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; hướng dẫn, động viên các em học sinh yên tâm ôn tập và tham dự thi; lập kế hoạch ôn tập cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, lực lượng bảo vệ, các điều kiện làm việc của 3 điểm thi.

UBND huyện, Ban chỉ đạo thi giao Hiệu trưởng các trường THPT đặt địa điểm thi căn cứ vào nhu cầu thực tế về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã: Thuần Lộc, Phú Lộc và Hưng Lộc để điều động lực lượng bảo vệ kỳ thi, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi. Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện bố trí lực lượng, y, bác sỹ và phương tiện, thuốc dự phòng sẵn sàng cấp cứu trong trường hợp cần thiết. Huyện đoàn xây dựng, triển khai kế hoạch huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh và tham gia lực lượng bảo vệ các kỳ thi...

Cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo, thông báo và tuyên truyền quy chế thi, kế hoạch tổ chức thi cho cán bộ, Nhân dân nắm bắt để có ý thức chấp hành tốt các quy định thi, không tụ tập đông người bên ngoài khu vực thi, chấp hành nghiêm túc luật lệ giao thông trong những ngày thi. Tăng cường công tác tuyên truyền trong Nhân dân và tạo điều kiện cho các thí sinh, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Chiều mai (26/6), thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Ngọc Huấn