Hơn 1.000 khách mời tham dự sự kiện ra mắt Sun Glory Residence, giải mã không gian sống đậm “khí Nghệ, chất Vinh”

Thu hút hơn 1.000 khách mời trong sự kiện ra mắt ngày 24/10, dự án đầu tiên của Sun Group tại Nghệ An - Sun Glory Residence chinh phục giới đầu tư nhờ vị trí trung tâm, thiết kế đậm “chất Nghệ” và hơn 37 tiện ích hiện đại.

Tại sự kiện, hơn 1.000 nhà đầu tư địa phương và những người con gốc Nghệ thành đạt từ khắp mọi miền tổ quốc đã hội tụ tại sảnh đón Trung tâm hội nghị Summer Vinh (phường Trường Vinh, Nghệ An), chờ đón màn chào sân của tổ hợp căn hộ cao cấp đầu tiên do Sun Group phát triển trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Tâm điểm của sự kiện là màn trình diễn nghệ thuật được dàn dựng như một cuộc đối thoại xuyên thế hệ của ba người con ưu tú đất Nghệ. Giữa những thanh âm quen thuộc của mảnh đất quê Bác như dòng chảy sông Lam hay những câu hò ví giặm, cả khán phòng lắng đọng trước những dòng tự sự mở màn về “chất Đất” của NSND Phạm Tiến Dũng - người nghệ sĩ dành trọn cuộc đời gìn giữ di sản văn hóa nghệ thuật cha ông.

Từ mạch nguồn của đất, câu chuyện chuyển tiếp mượt mà sang “chất Người” qua lời chia sẻ của MC Diệp Chi - người phụ nữ mang theo cốt cách, bản lĩnh xứ Nghệ trên hành trình lập nghiệp phương xa.

Từ lối dẫn giữa khán phòng, ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như bất ngờ cất giọng hát trong trẻo, đánh thức mảnh ghép thứ ba mang tên “chất Nghệ” - nơi những giá trị di sản truyền thống được thế hệ trẻ kế thừa và kể lại bằng ngôn ngữ sáng tạo của thời đại mới.

Tiết mục được đẩy lên cao trào khi ba nhân vật trao lại các mảnh ghép “chất Đất, chất Người, chất Nghệ” cho đại diện chủ đầu tư. Tất cả hội tụ và thăng hoa cùng mảnh ghép “chất Sun Group” trong khoảnh khắc tổ hợp Sun Glory Residence chính thức lộ diện trên sân khấu.

Tọa lạc tại vòng xuyến Hải Quan - giao điểm của 5 trục giao thông huyết mạch ở trung tâm Vinh, cư dân tương lai của Sun Glory Residence dễ dàng di chuyển tới chợ Vinh, sân bay, quảng trường Hồ Chí Minh cũng như trung tâm hành chính tỉnh.

Được “đo ni đóng giày” cho Nghệ An, tổ hợp đan cài “mã định danh” 37 xuyên suốt thiết kế: từ quỹ đất rộng 3,7 ha, tòa tháp biểu tượng cao 37 tầng đến hệ thống hơn 37 tiện ích nội khu. Kiến trúc của 5 tòa tháp cũng lấy cảm hứng từ 5 phẩm chất cao đẹp của người dân nơi đây: kiên cường, cần cù lao động, trọng nghĩa tình, hiếu học và khí phách.

Hướng tới thiết lập chuẩn sống nghỉ dưỡng tại gia cho thành Vinh, dự án nổi bật với bể bơi bốn mùa trong nhà rộng 1.100m2 lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương. Cùng với đó là hơn 37 tiện ích chăm sóc sức khỏe và thư giãn gồm phòng gym, spa, sauna, hệ thống vườn cảnh quan trên cao, đài quan sát, khu picnic và rạp chiếu phim ngoài trời.

Tầm vóc của tổ hợp còn được khẳng định qua khối đế thương mại quy mô 25.000m2, hệ thống 2 tầng hầm đỗ xe có tổng diện tích sàn lên tới 74.000m2 cùng sảnh đón căn hộ cao 12m theo tiêu chuẩn khách sạn.

Chủ đầu tư cũng ưu tiên mảng xanh khi dành tới 10.650m2 (chiếm gần 30% diện tích khu đất) ở lõi dự án để kiến tạo quảng trường trung tâm, thư viện ngoài trời, café terrace và sân sinh hoạt cộng đồng.

Sức hút mạnh mẽ của tổ hợp Sun Glory Residence được minh chứng rõ nét qua con số 1668 lượt đặt chỗ ngay trong sự kiện ra mắt.

Màn chào sân ấn tượng này không chỉ giải tỏa “cơn khát” căn hộ hạng sang tại lõi đô thị Vinh, mà còn định hình một biểu tượng sống mới xứng tầm vị thế của Nghệ An - địa phương đang bứt tốc trở thành cực tăng trưởng của Bắc Trung Bộ.

NL