Hé lộ những màn trình diễn đỉnh cao trong đêm khai mạc DIFF 2024

Chính thức diễn ra vào tối 8/6, đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024 sẽ được mở màn bằng một màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao trên mặt nước lần đầu tiên có tại Đà Nẵng, cùng sự góp mặt của những ca sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam.

Màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao Jetski và Flyboards là điểm nhấn đặc biệt của DIFF 2024.

Khai tiệc bằng màn “đạp gió rẽ sóng” đẳng cấp quốc tế

Màn trình diễn đáng mong đợi nhất và chưa từng có trong các mùa DIFF trước đây trong đêm khai mạc DIFF 2024 là show trình diễn nghệ thuật thể thao Jetski & Flyboards. Là sự kết hợp điêu luyện giữa các vũ điệu trên mặt nước, trên không trung, cùng biểu diễn thể thao mạo hiểm kết hợp với bắn pháo hoa, show diễn được thực hiện bởi các vận động viên Jetski và FlyboardsTop 1 thế giớinổi tiếng với các kỹ năng nhào lộn trên không trung.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, màn trình diễn đỉnh cao này do nhà sản xuất H2O đình đám của nước Úc thực hiện. Đây là đơn vị sản xuất show trình diễn nước kết hợp pháo hoa hàng đầu thế giới, với hơn 30 năm kinh nghiệm tổ chức các show tại hàng chục công viên chủ đề ở Mỹ, Úc, Trung Quốc... và từng có kinh nghiệm làm việc trong những bộ phim bom tấn như James Bond, Mission Impossible. Sự góp mặt của màn trình diễn đầy bất ngờ này hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn khác biệt hoàn toàn của DIFF 2024.

Theo ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung – đơn vị đồng hành cùng Thành phố Đà Nẵng tổ chức DIFF 2024, hiện nay tất cả các khâu chuẩn bị cho các màn trình diễn đỉnh cao trong đêm khai mạc đang được gấp rút thực hiện, từ dựng khán đài, làm sân khấu, vận chuyển kho pháo, cho đến các phương án tập kết các Jetski và Flyboards trên sông Hàn.

“Hàng trăm cán bộ nhân viên của chúng tôi đang liên tục làm việc với các nhà thầu, các đơn vị xây dựng, an ninh để khâu chuẩn bị và thi công được làm kỹ lưỡng nhất, vừa đảm bảo đúng tiến độ, vừa đảm bảo an toàn, cũng như đảm bảo chất lượng để mang đến đêm khai mạc mãn nhãn cho khán giả” – Ông Bình cho biết.

Sự góp mặt của các ca sĩ hàng đầu Việt Nam

Chương trình nghệ thuật đặc sắc được đầu tư công phu luôn là điểm nhấn đặc biệt trong các đêm DIFF. Đêm khai mạc năm nay, DIFF 2024 sẽ bùng nổ với chương trình nghệ thuật vô cùng sôi động, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ tên tuổi như ca sĩ Tùng Dương với danh xưng Divo của làng nhạc Việt, hay Trang Pháp – cô gái vừa xuất sắc trở thành quán quân của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023”...

Divo của làng nhạc Việt – Ca sĩ Tùng Dương tiếp tục góp mặt trong đêm khai mạc DIFF năm nay.

Những ca khúc hùng tráng về một Việt Nam đầy tự hào và một Đà Nẵng xinh đẹp, hay những bản tình ca bất hủ của nước Pháp trong chương trình nghệ thuật sẽ mở màn cho đêm thi đầy kịch tính giữa hai đội ArtEventia từ Pháp và đội chủ nhà Đà Nẵng đại diện cho Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật sẽ được trình diễn trên sân khấu được đầu tư quy mô lớn hơn và cải tiến nhiều công nghệ hiện đại hơn năm 2023, rộng hơn 20% so với năm 2023. Sân khấu được thiết kế với cảm hứng bàn tay đầy sáng tạo nhằm truyền tải thông điệp về thế giới hòa bình, nhân văn đúng với chủ đề của DIFF 2024: “MADE IN UNITY: Kết nối toàn cầu, Rạng rỡ năm châu”.

Sân khấu DIFF 2024 được đầu tư với quy mô lớn và cải tiến công nghệ trình diễn hiện đại hơn năm 2023.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, sau 1 tháng triển khai thi công, các hạng mục chính của sân khấu DIFF đã được hoàn thành và được test các góc nhìn để giống đúng như thiết kế ban đầu. Đặc biệt, “Khán đài năm nay được thiết kế theo tiêu chuẩn mới để không chỉ đảm bảo phần chịu tải an toàn cao nhất cho khán giả, mà còn để mọi góc nhìn lên sân khấu đều tương đương nhau và rất đẹp” - ông Trần Xuân Hưng – Trưởng Tiểu ban Xây dựng của DIFF 2024 cho biết.

Cuộc đối đầu giữa chủ nhà và đương kim vô địch DIFF 2023

Với chủ đề “Tinh hoa văn hóa”, cuộc chạm trán giữa ArtEventia đến từ Pháp và đội chủ nhà Đà Nẵng trong đêm khai mạc DIFF 2024 hứa hẹn một trận “đấu pháo” đầy kịch tính.

ArtEventia là đương kim vô địch “trẻ” nhất tại DIFF với chuỗi chiến thắng liên tiếp tại những cuộc thi pháo hoa danh tiếng như: Quán quân DIFF 2023; Quán quân Lễ hội pháo hoa quốc tế Knokke-Heist (Bỉ) 2022; Hạng nhất Lễ hội pháo hoa quốc tế Szczecin (Ba Lan) 2019... Được khai sinh bởi hai chuyên gia kỹ thuật và chỉ đạo biểu diễn pháo hoa, màn trình diễn ánh sáng của Arteventia mang hơi thở văn hóa lửa, văn hóa Latin kết hợp cùng dấu ấn Pháp rất đặc trưng.

Đương kim vô địch Pháp sẽ mang đến “Vũ điệu của Rồng” trong đêm khai mạc DIFF 2024.

Theo đại diện của đội ArtEventia, màn trình diễn của nước Pháp trong đêm khai mạc sẽ mang tên "Vũ điệu của Rồng". “Nguồn cảm hứng cho màn trình diễn này đến từ hình ảnh một con rồng huyền thoại, oai vệ và lấp lánh. Từ miệng rồng, màu sắc và cảm xúc sẽ phun trào để chúng ta đón nhận tình yêu, niềm vui, sức khỏe và sự dũng cảm để đối mặt với biết bao khó khăn của cuộc sống. Thông qua màu sắc, hiệu ứng và âm nhạc, chúng tôi muốn chạm đến trái tim các bạn. Bạn sẽ thấy, màn trình diễn của chúng tôi mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng và tinh tế” – ông Edouard Gregoire – Giám đốc nghệ thuật của ArtEventia chia sẻ.

Đội chủ nhà Việt Nam sẽ trình diễn “Vũ điệu bầu trời” mở màn cho Lễ hội pháo hoa sông Hàn năm nay

Trong khi đó, đại diện Việt Nam với lợi thế “sân nhà” và bề dày kinh nghiệm qua các mùa DIFF đã chuẩn bị một kịch bản trình diễn ánh sáng vô cùng công phu, với “bản hòa tấu” của hơn 4000 quả pháo các loại kết hợp cùng hàng trăm hiệu ứng sắc màu khác nhau. “Vũ điệu bầu trời” là chủ đề của đội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tại lễ hội DIFF 2024. Kịch bản gồm 3 phần là sự kết hợp những giai điệu nhẹ nhàng, tươi mới, khơi gợi cảm xúc với âm hưởng sôi động, hiện đại như một lời mời du khách đến với Việt Nam” – đại diện của đội Đà Nẵng cho biết.

Diễn ra vào tối 8/6, đêm Khai mạc được cho là đêm đáng xem bậc nhất trong mùa DIFF 2024. Hiện, cổng bán vé trực tuyến (diff.vn) vẫn đang mở với mức giá từ 800.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo 5 hạng khán đài. Đặc biệt dành riêng cho du khách Việt, Combo All in One (bao gồm 01 vé DIFF, 01 vé cáp treo lên Bà Nà và 01 suất buffet trưa) có giá chỉ từ 1.750.000 đồng cho người lớn và 1.500.000 đồng cho trẻ em.

Tùng Dương