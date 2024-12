Hà Trung: 19/25 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch

Ngày 20/12, HĐND huyện Hà Trung khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 23 để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025; xem xét, quyết định những nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Hà Trung tiếp tục có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, có 19/25 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch (KH), trong đó có 6/25 chỉ tiêu vượt KH. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,48%. Huyện đã tổ chức thành công Lễ công bố quyết định công nhận huyện Hà Trung đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hà Trung phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kinh tế tiếp tục có bước phát triển: sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi. Các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục sản xuất ổn định và phát triển; giá trị xuất khẩu đạt 325,7 triệu USD, bằng 128,23% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.766,67 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng đạt 127,42% KH tỉnh giao; đấu giá QSDÐ được hơn 168 tỷ đồng.

Chủ tọa kỳ họp.

Công tác triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đối với xã Hà Lai, Hà Thái và phối hợp với sở, ngành cấp tỉnh trình phê duyệt Đề án thành lập thị trấn Hà Long, Hà Lĩnh được thực hiện đúng tiến độ. Các hoạt động văn hóa – xã hội được tổ chức khoa học hơn; đảm bảo an toàn, lành mạnh, an ninh trật tự, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. Tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả các tồn đọng đơn thư, tố cáo, các vụ việc phức tạp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung Nguyễn Xuân Dũng trình bày Báo cáo thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; các báo cáo về tài chính, ngân sách, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025; về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khóa XX. Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 23, HĐND huyện khóa XX. Báo cáo của UBND huyện về các tờ trình tại kỳ họp; Báo cáo của các Ban HĐND huyện thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Long trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025.

Thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghiên cứu, cho ý kiến đối với các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, UBND huyện, của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong năm 2024. Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp và các báo cáo quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện Hà Trung đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và thống nhất cao với 2 Nghị quyết về về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện trong năm 2025; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND huyện và các nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành phiên chất vấn đối với các thành viên của UBND huyện về những vấn đề mà cử tri, Nhân dân và đại biểu quan tâm trên 2 nội dung: Tiến độ thực hiện các dự án đã được HĐND đã quyết nghị do huyện làm chủ đầu tư và tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia để được công nhận lại theo giai đoạn hiện nay còn chậm.

Phan Nga