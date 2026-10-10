Hà Nội khởi công Công viên Safari Ba Vì do Sun Group làm chủ đầu tư, kiến tạo điểm đến gắn với bảo tồn thiên nhiên

Ngày 9/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án Công viên Safari Ba Vì, quy mô khoảng 299 ha với tổng mức đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch sinh thái, bảo tồn quy mô lớn, tạo động lực tăng trưởng kinh tế du lịch cho cửa ngõ phía Tây Thủ đô, thêm nhiều việc làm và sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành các dự án tiêu biểu của TP Hà Nội. Ảnh: Sun Group.

Đây là một trong số 18 dự án tiêu biểu được đồng loạt khởi công, khánh thành chào mừng 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Công viên Safari Ba Vì được Tập đoàn Sun Group triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía Tây, mang phong cách nhiệt đới đặc trưng, nằm hoàn toàn ngoài phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Dự án có diện tích khoảng 299 ha (gấp 2,4 lần khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai Wildlife Reserve tại Singapore và gần bằng nửa diện tích công viên San Diego Zoo Safari Park tại Mỹ), ưu tiên phát triển không gian sinh thái, kết hợp các chức năng bảo tồn động vật, trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường, du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Khi hoàn thành, Công viên Safari Ba Vì đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách/năm, hướng tới trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã tầm cỡ, kiến tạo những giá trị sống xanh bền vững cho tương lai.

Công viên Safari Ba Vì được tư vấn thiết kế bởi PGAV Destinations (Mỹ) với gần 60 năm kinh nghiệm kiến tạo hàng trăm dự án safari, vườn thú tương tác, vườn thú mở, công viên chủ đề, bảo tàng, khu nghỉ dưỡng và các điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới.

Dự án đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách/năm, hướng tới trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã tầm cỡ. Ảnh minh họa: Sun Group.

Trái tim của dự án là Khu Nuôi thả và chăm sóc động vật - nơi mô phỏng sinh cảnh tự nhiên của các loài thú và ưu tiên tối đa phúc lợi sống cho các loài động vật đa dạng, qua đó tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu về tập tính của các loài động vật trong môi trường tự nhiên. Bên cạnh đó là các show diễn động vật được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Kết hợp cùng Khu vui chơi và giải trí với các hoạt động khám phá, trải nghiệm bằng các mô hình vận chuyển khác nhau, đáp ứng nhu cầu thư giãn của mọi lứa tuổi, kéo dài thời gian tham quan của du khách.

Khu phòng khám, nghiên cứu và giáo dục mở ra không gian trưng bày, triển lãm, diễn giải sinh động về thế giới động vật và môi trường tự nhiên, kết hợp cùng các hoạt động tour ngoại khóa cho học sinh và du khách, phục vụ hoạt động giáo dục cộng đồng.

Dự án Safari Ba Vì sẽ dành 81,8% diện tích công viên cho cây xanh, mặt nước, xen kẽ giữa các phân khu, đóng vai trò như hành lang sinh thái, tạo môi trường sống phù hợp cho động vật và nâng tầm không gian trải nghiệm cho du khách.

Việc triển khai Công viên Safari Ba Vì là bước cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nêu trong Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, phù hợp với chủ trương của Trung ương về quản lý, phát triển Vườn quốc gia Ba Vì và định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Theo đó, khu vực dự án nằm trong không gian phát triển phía Tây Thủ đô, trên trục Đại lộ Thăng Long/Hồ Tây - Ba Vì, được định hướng phát triển thành cực tăng trưởng phía Tây Bắc, gắn liền với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, là vùng đệm xanh sinh thái, vành đai bảo vệ môi trường chiến lược, khu vực bảo tồn đa dạng sinh học.

Dự án dành phần lớn diện tích cho không gian cây xanh, mặt nước, hài hòa cảnh quan thiên nhiên, môi trường. Ảnh minh họa: Sun Group.

Dự án sẽ mở thêm hướng sinh kế cho người dân địa phương thông qua đào tạo nghề, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc tại dự án và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Người dân có thể tham gia vào quá trình xây dựng (nhu cầu khoảng 400-500 lao động), vận hành dự án (khoảng 700 - 1.000 lao động) và chuỗi dịch vụ hỗ trợ du lịch như lưu trú, ăn uống, vận chuyển, cung cấp các sản phẩm đặc trưng địa phương...

Cách tiếp cận này hướng tới chuyển dịch sinh kế bền vững cho người dân địa phương, từ sản xuất nông nghiệp sang gắn với du lịch - dịch vụ, qua đó nâng cao thu nhập và tạo thêm cơ hội tiếp cận ngành nghề mới.

“Công viên Safari Ba Vì không chỉ là một dự án du lịch mà còn là một không gian bảo tồn, nhắc nhở thế hệ trẻ bài học gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên. Chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực để phát triển dự án theo hướng hài hòa với cảnh quan, ưu tiên không gian xanh, tổ chức các khu vực sinh cảnh phù hợp với động vật và tạo ra những trải nghiệm đa dạng cho du khách. Sun Group mong muốn đồng hành với cộng đồng địa phương để bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển bền vững”, đại diện Sun Group chia sẻ.

Tùng Dương (LN)