Gỡ “điểm nghẽn” quy hoạch, mở không gian phát triển mới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị lãnh đạo xã Hoằng Sơn định vị lại không gian phát triển và công tác quy hoạch theo hướng dài hạn, tránh tình trạng manh mún, chia cắt nhỏ lẻ, dẫn đến phân tán nguồn lực và khó thu hút đầu tư. Bởi, chỉ khi quy hoạch đồng bộ, quy mô đủ lớn thì các tập đoàn lớn mới quan tâm và kéo theo cả hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh, tạo ra động lực phát triển thực sự.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thăm Công ty May xuất khẩu Huy Linh tại xã Hoằng Sơn.

Chiều 9/4, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2026 và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn xã Hoằng Sơn.

Cùng tham gia có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế -Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Đảng ủy, sự quản lý điều hành linh hoạt của chính quyền, sự nỗ lực của hệ thống chính trị và sự vào cuộc tích cực của các thành phần kinh tế và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2026 của xã Hoằng Sơn đạt được kết quả khá toàn diện. Kinh tế, văn hóa, xã hội ổn định và phát triển; quốc phòng, an ninh đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của địa phương như: Thu ngân sách trên địa bàn trong quý còn thấp so với kế hoạch; nguồn thu thường xuyên của xã gặp nhiều khó khăn, thiếu bền vững, chủ yếu là thu từ đấu giá quyền sử dụng đất; trên địa bàn chưa có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; chưa có sản phẩm OCOP...

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Sơn phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng lớn giữa các địa phương, việc đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn chiến lược và tổ chức thực hiện quyết liệt là yếu tố quyết định. Thực tế tại một số địa phương cho thấy, nhiều công việc nếu quyết tâm cao có thể rút ngắn tiến độ rất nhiều so với cách làm thông thường. Do đó, xã Hoằng Sơn cần chủ động, linh hoạt hơn trong công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn để triển khai hiệu quả các nhiệm và thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Quy hoạch phải đặt trong tầm nhìn dài hạn, gắn với hệ thống hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, đô thị, giáo dục, y tế và các thiết chế văn hóa, từ đó tạo nền tảng phát triển bền vững trong 20-30 năm tới và xa hơn.

Bên cạnh đó, xã cần chủ động tham gia vào quá trình xây dựng và điều chỉnh quy hoạch, bởi chính cơ sở là nơi hiểu rõ nhất điều kiện thực tế của địa bàn, tránh tình trạng phó mặc cho đơn vị tư vấn hoặc cơ quan cấp trên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu xã Hoằng Sơn quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là vùng khó khăn; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Cũng trong chương trình công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đã đến thăm Công ty May xuất khẩu Huy Linh tại xã Hoằng Sơn.

