Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở huyện Lang Chánh

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (CQG) là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) nhằm chuẩn hóa các điều kiện về tổ chức quản lý nhà trường, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất trường học... từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành giáo dục và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Lang Chánh luôn quan tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ này và đạt nhiều kết quả tích cực.

Khuôn viên Trường Tiểu học thị trấn Lang Chánh I được xây dựng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường, cuối năm 2021 Trường Tiểu học thị trấn Lang Chánh I được công nhận lại trường CQG mức độ II. Cô giáo Nguyễn Thị Hải, Hiệu phó Trường Tiểu học thị trấn Lang Chánh I, cho biết: Nhà trường được công nhận CQG mức độ I từ năm 2006, đến năm 2014 được công nhận mức độ II. Tuy nhiên, do yêu cầu trong giai đoạn mới nhiều hạng mục xây dựng trước đó không bảo đảm tiêu chí mức độ II, vì vậy, thời gian qua nhà trường đã tham mưu và nhận được sự quan tâm, đầu tư của chính quyền địa phương, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được tăng cường. Từ năm 2019 đến nay nhà trường đã được đầu tư xây dựng 6 phòng học mới cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục cũng như các tiêu chí trường CQG mức độ II. Hiện, nhà trường có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, khuôn viên xanh, sạch, đẹp; 100% giáo viên của trường đạt chuẩn; chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng nâng cao với tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt các môn học đạt gần 70%...

Tương tự, với sự vào cuộc của chính quyền địa phương cùng giải pháp huy động sức dân trong xây dựng cơ sở vật chất, diện mạo Trường Mầm non Đồng Lương từng bước khởi sắc. Đầu năm học 2021-2022 nhà trường đã xây dựng mới 3 phòng học kiên cố, tu sửa, nâng cấp 6 phòng học, cải tạo khuôn viên sân trường... bảo đảm tiêu chí của trường CQG. Theo cô giáo Lê Thị Minh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Lương, đây là động lực để mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ cũng như huy động trẻ ra lớp, duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã.

Được biết, để đạt được kết quả trong xây dựng trường chuẩn ở mỗi đơn vị trường, ngành GD&ĐT huyện Lang Chánh đã lập kế hoạch về lộ trình thực hiện, nắm bắt thực lực của các đơn vị trường để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu cần phát huy và khắc phục. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo xây dựng trường CQG huyện luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa và sự cần thiết xây dựng các nhà trường theo tiêu chí trường đạt CQG. Trên cơ sở đó, các xã, thị trấn cũng tích cực vào cuộc, huy động nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng trường đạt CQG theo chỉ tiêu kế hoạch năm. Đặc biệt, trong công tác xã hội hóa, ngoài huy động đóng góp của phụ huynh học sinh, các nhà trường trên địa bàn huyện Lang Chánh còn kêu gọi tài trợ từ các chương trình, dự án, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đơn cử như, Tổ chức Tầm nhìn thế giới hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, thư viện ngoài trời, sách vở, bàn ghế cho các trường tiểu học thị trấn, tiểu học Đồng Lương, Tân Phúc; Chương trình CWS tài trợ hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh cho các điểm trường lẻ mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện. Nhóm thiện nguyện Tâm Trẻ tại Hà Nội, hội phụ huynh Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa) ủng hộ nhiều trang thiết bị giáo dục cho các nhà trường; gia đình ông Lò Ngọc Âm, ở bản Vần, xã Yên Thắng hiến tặng cho Trường Tiểu học Yên Thắng 1 hơn 200m2 đất để xây dựng 2 phòng học; Đảng ủy, UBND xã Quang Hiến (nay là thị trấn Lang Chánh), xã Yên Khương chỉ đạo giải phóng hàng nghìn m2 đất để xây dựng các phòng chức năng, mở rộng sân chơi cho các trường trên địa bàn... Với cách làm này, cảnh quan môi trường, bộ mặt của các đơn vị trường học ngày càng được khang trang hơn, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực cũng như công tác xây dựng trường đạt CQG. Qua thống kê, 5 năm gần đây, ngoài kinh phí từ ngân sách địa phương, huyện Lang Chánh đã huy động hàng chục tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa phục vụ công tác xây dựng trường CQG. Tính đến tháng 3-2022, toàn huyện có 25/31 trường học đạt CQG, đạt tỷ lệ 80,6%. Trong đó cấp mầm non có 10/11 trường, đạt 90,9%; tiểu học 7/8 trường, đạt tỷ lệ 87,5%; TH&THCS 2/3 trường, đạt tỷ lệ 66,7%; THCS 5/8 trường, đạt tỷ lệ 62,5%; THPT 1/1 trường, đạt tỷ lệ 100%.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường đạt CQG theo lộ trình, kế hoạch, trong thời gian tới, huyện Lang Chánh xác định, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò tự chủ, năng động, sáng tạo của các đơn vị trường học trong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nói chung và nhiệm vụ xây dựng trường CQG nói riêng, qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng GD&ĐT; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục... phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 100% số trường học đạt CQG.

