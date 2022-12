Xây dựng trường chuẩn quốc gia - nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục Thọ Xuân

Với nhiều giải pháp thiết thực cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (CQG) của huyện Thọ Xuân trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học, đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Cơ sở vật chất Trường Tiểu học và THCS Xuân Thành được xây dựng khang trang, sạch đẹp đáp ứng tiêu chí trường CQG.

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, ngành giáo dục cùng sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Xuân Thành và THCS Xuân Thành thành Trường Tiểu học và THCS Xuân Thành (xã Xuân Hồng) năm 2018, nhà trường đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ xây dựng trường đạt CQG. Thầy giáo Nguyễn Xuân Mạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Xuân Thành cho biết: Trước khi xây dựng trường chuẩn, cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều khó khăn do các phòng học xuống cấp có nguy cơ mất an toàn, khuôn viên sân trường trũng thấp, trang thiết bị dạy học thiếu... Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của phòng GD&ĐT huyện và chính quyền địa phương, sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh thì những khó khăn, vướng mắc dần được tháo gỡ. Theo đó, nhiều hạng mục như nhà hiệu bộ, phòng học chức năng, sân chơi bãi tập, tường rào, cổng trường... từng bước được đầu tư xây dựng đáp ứng tiêu chí trường đạt CQG. Cùng với đó, nhà trường đã huy động phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm được gần 700 triệu đồng để chỉnh trang khuôn viên, mua sắm trang thiết bị dạy học. Hiện, nhà trường có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, khuôn viên cây xanh, sạch, đẹp; 100% giáo viên của trường đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông 2018. Nhiều năm nay chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn của nhà trường không ngừng nâng cao và luôn đứng tốp đầu khối tiểu học và THCS trong huyện.

Tại Trường Tiểu học Thọ Hải, công tác xây dựng trường học đạt CQG cũng được Ban giám hiệu nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Từ năm 2004, Trường Tiểu học Thọ Hải đã vinh dự được công nhận trường đạt CQG. Tuy nhiên, do yêu cầu đổi mới giáo dục, những tiêu chí trường chuẩn trước đây không còn phù hợp, vì vậy, sau nhiều lần công nhận lại, đặc biệt từ năm 2018, nhà trường đã tập trung xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất để đạt tiêu chí mới và đề nghị công nhận lại trường chuẩn. Cô giáo Đặng Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ Hải cho hay: “Sau nhiều năm được công nhận trường đạt CQG, nhiều hạng mục, trang thiết bị dạy học đã xuống cấp, hư hỏng, do đó, năm học 2018-2019, Ban Giám hiệu nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương và ngành giáo dục huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng tiêu chí trường chuẩn mới. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, nhà trường đã được xây dựng mới 7 phòng học; khu hiệu bộ, phòng Tin học, phòng tiếng Anh; cải tạo lại khuôn viên sân trường, trang bị thêm bàn ghế HS bảo đảm quy chuẩn. Các phòng học cũng được trang bị tivi màn hình lớn kết nối internet đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học theo chương trình mới... Đây vừa là điều kiện và cũng là động lực để mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường phấn đấu giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Hiện nhà trường đang tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương đầu tư xây dựng thêm 6 phòng chức năng bảo đảm tiêu chí để đề nghị công nhận lại CQG vào cuối năm 2023.

Được biết, để nâng cao hiệu quả xây dựng trường đạt CQG ở mỗi đơn vị trường, ngành giáo dục huyện Thọ Xuân đã sớm lập kế hoạch về lộ trình thực hiện, nắm bắt thực lực của các đơn vị trường tìm ra điểm mạnh, điểm yếu cần phát huy và khắc phục. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa và sự cần thiết xây dựng các nhà trường theo tiêu chí trường đạt CQG. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cũng xác định rõ nhiệm vụ, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học đạt CQG trên địa bàn theo chỉ tiêu được giao với tinh thần trách nhiệm cao.

Đặc biệt, việc xây dựng trường đạt CQG được ngành giáo dục huyện gắn với chủ đề của từng năm học và các phong trào, cuộc vận động do ngành và địa phương phát động như “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Cô giáo Trịnh Thị Tiến, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thọ Xuân cho biết: “Phong trào xây dựng trường đạt CQG được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp quản lý và các nhà trường, là giải pháp để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường học trên địa bàn huyện. Nhiệm vụ này được ngành gắn chặt với các yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá về công tác kiểm định chất lượng giáo dục cũng như công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo...”.

Qua thống kê, đến nay, toàn huyện Thọ Xuân có 104/109 trường đạt CQG, đạt tỷ lệ 95,4%. Trong đó cấp mầm non có 33 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 100%; tiểu học có 34 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 100%; THCS có 31/34 trường, đạt tỷ lệ 91,17%; TH&THCS có 3 trường, đạt tỷ lệ 100%; THPT có 3/5 trường, đạt tỷ lệ 60%. Kết quả này đã góp phần không nhỏ vào mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Qua đánh giá, xếp loại, tỷ lệ HS tốt nghiệp, hoàn thành các môn học, HS giỏi các cấp được nâng lên qua từng năm học. Kết thúc năm học 2021-2022, ở khối tiểu học, tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt các môn học đạt 58,09%, tăng 10,19% so với năm học 2020-2021. Ở khối THCS, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 74 giải, xếp thứ 3 toàn tỉnh. Ở khối THPT, tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng, học sinh yếu, kém giảm so với năm học trước; tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 98,8%...

Có thể thấy, thành công trong công tác xây dựng trường đạt CQG ở huyện Thọ Xuân, ngoài sự quan tâm đầu tư của ngành giáo dục, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, phải kể đến sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân trong công tác xã hội hóa giáo dục. Theo đánh giá của Phòng GD&ĐT huyện Thọ Xuân, các trường đạt CQG trên địa bàn huyện đã và đang phát huy vai trò là động lực thúc đẩy việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Bài và ảnh: Phong Sắc