Trường Mầm non Tuy Lộc nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục

Đến thăm Trường Mầm non Tuy Lộc (xã Tuy Lộc, Hậu Lộc), ấn tượng đầu tiên về ngôi trường là cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang, khuôn viên nhà trường sạch đẹp, khu vườn cổ tích, khu vui chơi, lớp học được thiết kế đẹp mắt, nhiều màu sắc, phù hợp với tâm lý, độ tuổi mầm non.

Cô và trò Trường Mầm non Tuy Lộc trong giờ học.

Vừa dẫn chúng tôi tham quan trường, lớp học, cô giáo Mai Thị Hường, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Hậu Lộc, của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân xã Tuy Lộc, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác chăm sóc, giảng dạy. Hiện nay, nhà trường có 17 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên. Chi bộ nhà trường có 17 đảng viên.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường luôn bám sát mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục theo đúng văn bản hướng dẫn của ngành, xây dựng đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025. Thực hiện các nội dung giáo dục cũng như tổ chức các phong trào thi đua như “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm một cách nghiêm túc, tích cực. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, vững về chuyên môn nghiệp vụ, hăng hái nhiệt tình và có ý thức trách nhiệm cao trong công tác; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đoàn thể trong nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong mọi hoạt động, hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Nhà trường cũng đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, chủ động tham mưu, phối hợp có hiệu quả với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục.

Hàng năm, nhà trường đã phối hợp với trạm y tế xã tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ. 100% số trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe định kỳ, đo chiều cao, cân nặng, đánh giá tình hình dinh dưỡng của trẻ trên biểu đồ tăng trưởng đúng quy định. Nhà trường có các biện pháp phục hồi dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng và trẻ béo phì. Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn cho trẻ phù hợp với độ tuổi, đảm bảo cân đối giữa các chất; tổ chức tư vấn cho cha mẹ trẻ về tình hình sức khỏe của trẻ ở trường. Theo đánh giá hàng năm, trẻ em khỏe mạnh, chiều cao, cân nặng phát triển bình thường đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ chuyên cần đạt trên 100% đối với trẻ 5 tuổi và trên 95% đối với trẻ dưới 5 tuổi, 100% số trẻ ăn bán trú. Năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023, nhà trường có 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Tỷ lệ huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường trong địa bàn tuyển sinh của trường đạt gần 75%. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Năm học 2022 – 2023, nhà trường có 11 nhóm gồm 3 nhóm trẻ và 8 lớp mẫu giáo với tổng số 272 học sinh. Khu hiệu bộ, bếp ăn bán trú và 6 phòng học mới được xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm học mới đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường.

Trường Mầm non Tuy Lộc được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9-1996. Là một trong những ngôi trường mầm non đầu tiên trên địa bàn huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia mức độ I vào năm 2002. Từ năm học 2002-2003 đến nay nhà trường liên tục được bằng khen của Bộ GD&ĐT, bằng khen, cờ thi đua của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, huyện Hậu Lộc. Đặc biệt, năm học mới 2022-2023, trường vinh dự đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II; Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa kiểm định chất lượng đạt mức độ 3 năm 2022. Đây chính là động lực để tập thể nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần đưa công tác GD&ĐT trên địa bàn xã Tuy Lộc nói riêng, huyện Hậu Lộc nói chung ngày một phát triển.

Đánh giá về công tác GD&ĐT trên địa bàn xã Tuy Lộc, đồng chí Mai Văn Tư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Lộc, cho biết: Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 trường học gồm mầm non, tiểu học và THCS. Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương rất quan tâm đến công tác GD&ĐT, ưu tiên, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, khen thưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh có thành tích học tập tốt cũng như kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022, Trường Mầm non Tuy Lộc được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Hiện nay, trường tiểu học, THCS đang tập trung thực hiện tốt các tiêu chí, đảm bảo đủ điều kiện công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I. Đối với bậc mầm non, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ sẽ có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp theo, chất lượng giáo dục mầm non quyết định tới sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, trí tuệ và thẩm mỹ.

Cùng với các nhà trường tại địa phương, Trường Mầm non Tuy Lộc đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là hiện nay xã Tuy Lộc đang nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn