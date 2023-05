TP Sầm Sơn vinh danh giáo viên, học sinh đoạt giải cấp Quốc gia, cấp tỉnh năm học 2022-2023

Gần 150 cá nhân đã được UBND TP Sầm Sơn vinh danh tại Lễ tuyên dương, trao thưởng giáo viên, học sinh đoạt giải cấp Quốc gia, cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Các đồng chí lãnh đạo TP Sầm Sơn trao thưởng cho giáo viên có học sinh đoạt gải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia và cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Các đồng chí lãnh đạo TP Sầm Sơn trao thưởng cho các em học sinh giỏi.

Sáng 19-5, UBND TP Sầm Sơn đã tổ chức Lễ tuyên dương, trao thưởng giáo viên, học sinh đoạt giải cấp Quốc gia, cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Các đại biểu dự lễ trao thưởng.

Dự lễ trao thưởng có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí lãnh đạo TP Sầm Sơn, các thầy cô giáo và học sinh đoạt giải cấp Quốc gia, cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Các em học sinh dự lễ trao thưởng.

Năm học 2022-2023, TP Sầm Sơn có 8 học sinh dự kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, trong đó có 6 học sinh đoạt giải, gồm: 1 giải nhì (môn Vật lý); 3 giải ba (môn Hóa học, Lịch sử, Địa lý); 2 giải khuyến khích (môn Toán, Lịch sử). Tất cả 6 học sinh đoạt giải đều trưởng thành từ Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ.

Các đồng chí lãnh đạo TP Sầm Sơn trao thưởng cho giáo viên có học sinh đoạt gải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia và cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Đối với Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023, bậc học THCS, TP Sầm Sơn có 44 học sinh đoạt giải/87 học sinh dự thi, gồm có: 2 giải nhất, 16 giải nhì, 13 giải ba và 13 giải khuyến khích.

Nhiều môn có tỷ lệ giải đoạt cao như môn Giáo dục công dân do cô giáo Nguyễn Thị Phương bồi dưỡng, cả 10/10 học sinh dự thi đều đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích; đội tuyển môn Tiếng Anh do cô giáo Nguyễn Thị Thủy dẫn dắt có 9/10 học sinh đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn trao thưởng cho học sinh đoạt giải.

Đối với khối THPT, có 63 học sinh đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất (môn Sinh học, Trường THPT Chu Văn An); 13 giải nhì (Trường THPT Sầm Sơn 10; Trường THPT Chu Văn An 3); 23 giải ba (Trường THPT Sầm Sơn 12, Trường THPT Chu Văn An 10, Trường THPT Nguyễn Thị Lợi 1) và 26 giải khuyến khích.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn trao thưởng cho học sinh đoạt giải cấp Quốc gia và cấp tỉnh bậc THPT.

Đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn trao thưởng cho học sinh đoạt gải trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS.

Tại Lễ tuyên dương và trao thưởng, UBND TP Sầm Sơn đã tặng Giấy khen và trao thưởng cho 6 học sinh đoạt giải cấp quốc gia, 107 học sinh đoạt giải cấp tỉnh và 33 giáo viên có học sinh đoạt giải cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Linh Hương