Tổ chức hoạt động ngoại khóa trải nghiệm, thực hành PCCC & CNCH cho học sinh, sinh viên

Những ngày đầu tháng 10/2023, tại Trường Đại học Hồng Đức, gần 1.000 học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng; các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên được tham gia một chương trình hoạt động ngoại khóa trải nghiệm, thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Hoạt động thiết thực này do Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường tổ chức.

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh tham gia Chương trình hoạt động ngoại khóa trải nghiệm, thực hành PCCC & CNCH được tổ chức tại Trường Đại học Hồng Đức vào đầu tháng 10 vừa qua.

Trong chương trình, ban tổ chức đã triển khai các nội dung phổ biến kiến thức về lý thuyết và phong phú, đa dạng về các hoạt động trải nghiệm, thực hành công tác PCCC & CNCH. Việc sử dụng các hình ảnh, video clip, đồ họa, infographic để tuyên truyền trực quan đã giúp những kiến thức cơ bản về công tác PCCC trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn với các em học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, các giảng viên là những chiến sĩ cảnh sát PCCC & CNCH đã có sự tương tác, trao đổi, giải đáp những vấn đề mà các em học sinh, sinh viên quan tâm, tìm hiểu liên quan đến công tác PCCC tại trường học và tại khu dân cư nơi lưu trú, nhất là tại các khu ký túc xá, nhà trọ sinh viên. Qua đánh giá của ban giám hiệu các trường: Đây thực sự là ngày hội PCCC & CNCH với những kiến thức, kỹ năng rất bổ ích dành cho học sinh, sinh viên và cả các thầy, cô giáo qua các hoạt động như: cách sử dụng bình chữa cháy; kỹ năng cơ bản về chữa cháy, CNCH, kỹ thuật sơ, cấp cứu ban đầu cho người bị nạn, trải nghiệm thoát nạn sử dụng xe thang, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, thực hành phun nước chữa cháy...

Được tham gia thực hành các tình huống giả định vừa đem đến những trải nghiệm khá thú vị, vừa trang bị thêm cho các em học sinh, sinh viên những kỹ năng cần thiết; đồng thời cũng là dịp để tập huấn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC & CNCH; sử dụng các phương tiện, thiết bị, công cụ chữa cháy; kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy. Cô Trần Thu Hường, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức, chia sẻ: “Việc trang bị các kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH cho các em học sinh, sinh viên và ngay cả với đội ngũ các thầy, cô giáo là hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay. Hoạt động này nên được duy trì tổ chức hằng năm với quy mô cấp tỉnh, cấp trường, có sự tham gia của học sinh, sinh viên, giáo viên và các bộ phận có liên quan. Các em chính là những hạt nhân tại chỗ quan trọng của các đơn vị trong công tác PCCC”.

Chị Nguyễn Thị Giang, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) cho biết: "Con trai tôi vừa được tham gia hoạt động ngoại khóa trải nghiệm, thực hành PCCC & CNCH. Cháu rất thích nội dung thực hành sử dụng bình cứu hỏa, nhất là trải nghiệm chữa cháy bằng vòi phun nước từ xe cứu hỏa, thực hành kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. Con tôi cùng các bạn cũng đã được trải nghiệm công tác đưa người bị nạn đi cấp cứu; những kỹ năng căn bản về sơ cấp cứu ban đầu... Những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được là rất quan trọng, cần thiết với cháu, cũng như với mỗi em học sinh, sinh viên hiện nay”.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Trong năm 2023, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động ngoại khóa trải nghiệm, thực hành PCCC & CNCH cho học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh hoạt động có quy mô cấp tỉnh vừa được tổ chức thành công tại Trường Đại học Hồng Đức, lực lượng công an các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh, sinh viên ngay trong năm học 2023-2024. Trên thực tế, các địa phương trong tỉnh đã và đang tổ chức các hoạt động khá sôi nổi, tích cực, điển hình như TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Quảng Xương... Một số huyện miền núi cũng đã nỗ lực vượt khó để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC & CNCH tại các trường với sự xung kích của lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH và công an các cấp. Các em học sinh, sinh viên và các thầy, cô giáo khi tham gia các hoạt động tự trang bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng PCCC & CNCH. Đồng thời, thông qua chương trình để có sự chia sẻ, cảm thông đối với nhiệm vụ chữa cháy, CNCH của lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH. Các em học sinh, sinh viên sẽ là những tuyên truyền viên, tham gia tích cực vào công tác PCCC & CNCH ngay tại gia đình, khu dân cư, nơi công cộng, đặc biệt là tại trường học của mình".

Bài và ảnh: Mạnh Cường