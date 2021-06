Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, bảo đảm tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT nghiêm túc, đúng quy chế, an toàn phòng dịch

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi kiểm tra công tác tổ chức thi vào lớp 10 THPT tại các huyện Triệu Sơn và Đông Sơn chiều nay (4-6).

Các thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Triệu Sơn 2 làm bài thi môn Ngữ văn

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT tại các hội đồng thi Trường THPT Triệu Sơn I, THPT Triệu Sơn II (huyện Triệu Sơn) và THPT Đông Sơn I (huyện Đông Sơn).

Tại kỳ thi năm nay, huyện Triệu Sơn có 5 hội đồng thi chính thức, với tổng số 2.034 thí sinh dự thi, với 96 phòng thi được bố trí ở 5 điểm thi tại các trường THPT Triệu Sơn 1, THPT Triệu Sơn 2, THPT Triệu Sơn 3, THPT Triệu Sơn 4, THPT Triệu Sơn 5. Đồng thời bố trí 1 hội đồng thi dự phòng tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên với 10 phòng thi để sẵn sàng tiếp nhận, tổ chức thi cho các thí sinh thuộc diện F2, F3 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19. Huyện Đông Sơn có 1.313 thí sinh tại 3 hội đồng thi (trường THPT Đông Sơn I, THPT Đông Sơn II và THPT Nguyễn Mộng Tuân) với 56 phòng thi. Mỗi hội đồng thi thi bố trí 1 phòng dự phòng trong trường hợp có thí sinh F2, F3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Đông Sơn 1

Do làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt nên công tác tổ chức cho các thí sinh làm thủ tục thi vào chiều ngày 3-6, cũng như tổ chức thi 2 môn Toán và Ngữ văn vào ngày 4-6 đã được tất cả các Hội đồng thi của 2 huyện Triệu Sơn, Đông Sơn triển khai nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Phòng Giáo dục phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện, các trường đảm bảo về cơ sở vật chất chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm túc, chặt chễ các phương án phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực thi. Các hội đồng thi đều bố trí đầy đủ vật tư, thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Đồng hành cùng các thí sinh, lực lượng thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng hỗ trợ cho các thí sinh tại các hội đồng thi. Tính đến hết ngày thi đầu tiên, công tác tổ chức kỳ thi đã được các huyện Triệu Sơn và Đông Sơn thực hiện tốt, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công tác phòng dịch hiệu quả.

Phát biểu tại các buổi kiểm tra tại các hội đồng thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương, các hội đồng thi, các cán bộ làm nhiệm vụ trong việc tổ chức và thực hiện kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế và an toàn phòng dịch. Đồng chí lưu ý các huyện Triệu Sơn, Đông Sơn, các hội đồng thi cần phát huy kết quả của ngày thi đầu tiên, không được lơ là, chủ quan, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, bảo đảm tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT nghiêm túc, đúng quy chế, đặc biệt là an toàn phòng dịch. Các địa phương, đơn vị cần sẵn sàng mọi phương án chuẩn bị để kịp thời xử lý những vấn đề, tình huống phát sinh cho tới hết kỳ thi.

Mạnh Cường