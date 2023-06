Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản ở tất cả các khâu để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, đạt kết quả cao

Chiều 9-6, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn 1 (Đông Sơn).

Cùng đi có đồng chí Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn 1 (Đông Sơn), nơi có 470 thí sinh đăng ký dự thi, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã nghe báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các khâu trong công tác tổ chức coi thi.

Hội đồng thi điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Đông Sơn 1 báo cáo nhanh công tác thi.

Theo báo cáo nhanh, điểm thi Trường THPT Đông Sơn 1 đã thực hiện đúng quy định về việc phân công giám thị coi thi, giám sát tại điểm thi. Công tác bảo mật đề thi, bài thi được bảo đảm an toàn tuyệt đối; các điều kiện về điện, trật tự an toàn giao thông, an ninh - trật tự tại địa điểm thi, tiếp sức mùa thi được các Hội đồng thi triển khai thực hiện đồng bộ và phát huy hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, nắm bắt tình hình chung, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã thăm hỏi, động viên và chúc cán bộ, giáo viên đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đánh giá cao công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực; các khâu trong công tác tổ chức coi thi của điểm thi Trường THPT Đông Sơn 1 được triển khai bài bản, đúng quy chế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT là kỳ thi quan trọng, nhận được sự quan tâm rất lớn của Nhân dân. Do đó Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 Trường THPT Đông Sơn 1 cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản ở tất cả các khâu, hạn chế tối đa sai sót nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, các cán bộ, giáo viên được phân công làm giám thị coi thi cần thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công với tinh thần, trách nhiệm cao, tạo tâm lý thoải mái để thí sinh làm bài thi tốt nhất.

Đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định trong công tác bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho cán bộ, lực lượng làm nhiệm vụ thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Hội đồng thi tiếp tục phát huy vai trò của Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh thi đạt kết quả cao.

Trần Thanh