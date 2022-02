Thực hiện linh hoạt các phương án dạy và học trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động duy trì 2 phương án dạy học trực tuyến và học trực tiếp. Các phương án dạy và học được áp dụng linh hoạt, tùy vào tình hình cụ thể của từng lớp, từng trường, từng địa phương. Với cố gắng, nỗ lực cao nhất nhằm đảm bảo chất lượng học tập, mục tiêu năm học cũng như an toàn cho học sinh, giáo viên khi đến trường.

Cô và trò Trường THCS Quang Trung (TP Thanh Hóa) trong giờ học trực tiếp.

Trên địa bàn TP Thanh Hóa hiện có 154 đơn vị trường học, kể từ ngày 7-2 đến ngày 20-2, toàn thành phố đã ghi nhận trên 2.500 giáo viên và học sinh mắc COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND TP Thanh Hóa đã đưa ra tiêu chí để cho nhà trường quyết định việc chuyển từ dạy học trực tiếp sang học trực tuyến.

Cụ thể, đối với bậc mầm non và tiểu học, nếu mỗi lớp có dưới 10 học sinh là F0 thì vẫn học trực tiếp, còn từ 10 F0 trở lên thì chuyển sang học trực tuyến. Đối với bậc THCS và THPT, nếu mỗi lớp có 1/3 học sinh là F0 trở xuống thì vẫn học trực tiếp, trên 1/3 học sinh thì học trực tuyến.

Tại Trường THCS Quang Trung (TP Thanh Hóa), tính đến thời điểm ngày 22-2 đã có tới 15 giáo viên và hàng trăm học sinh nhiễm COVID-19. Theo đó, nhà trường đã buộc phải cho 5 lớp (tính đến ngày 22-2) tạm dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Đối với các lớp chỉ có một vài học sinh nhiễm COVID-19, giáo viên bộ môn sẽ dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến. Cụ thể, giáo viên giảng bài cho các bạn học trực tiếp trên lớp và kết nối internet để dạy trực tuyến để học sinh F0, F1 học cùng các bạn. Hoặc giáo viên sẽ có kế hoạch dạy trực tuyến riêng bằng một buổi khác để bổ sung kiến thức cho học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, ở thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng giáo viên nhiễm COVID-19 quá nhiều, việc kết hợp cùng lúc 2 hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Cô Lê Thị Ngoan, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, cho biết: Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch (PCD) COVID-19 khi dạy và học trực tiếp, nhà trường áp dụng test nhanh COVID-19 cho tất cả học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên khi đến trường 2 lần/tuần (vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần). Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhà trường đã áp dụng linh hoạt tất cả các phương án dạy và học, đảm bảo tiến độ chương trình ở tất cả các khối lớp. Tuy nhiên, số giáo viên nhiễm COVID-19 nhiều dẫn đến việc thiếu giáo viên trầm trọng. Đối với giáo viên gặp rất nhiều khó khăn khi vừa phải dạy thêm tiết, thêm lớp thay cho những giáo viên hiện đang nghỉ do nhiễm COVID-19. Không những vậy, việc “chạy sô” giữa hai hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp suốt tuần, ít nhiều khiến giáo viên cảm thấy áp lực, quá tải vì phải tranh thủ tối đa thời gian cũng như liên tục vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học khác nhau.

Cũng theo cô Lê Thị Ngoan, khó khăn khi kết hợp cả 2 hình thức tại một lớp học đó là giáo viên không thể theo dõi hết xem các em học online có đang tiếp thu được bài học hay không. Nhiều khi vì gián đoạn kết nối các em không thể nghe rõ lời giáo viên hoặc chữ viết trên bảng. Mặc dù nhà trường cũng đã chuẩn bị rất chu đáo các điều kiện, thiết bị dạy trực tuyến để thầy, cô thực hiện các tiết dạy, song nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, rất khó để đảm bảo chất lượng cũng như hoàn thành mục tiêu năm học.

Tại thị xã Nghi Sơn, do tình hình thời tiết rét đậm, rét hại cộng thêm diễn biến dịch bệnh phức tạp, kể từ ngày 21-2, toàn bộ học sinh bậc học mầm non và tiểu học trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã tạm dừng đến trường. Đối với bậc THCS và THPT, những lớp có 3 - 4 học sinh trở lên nhiễm COVID-19 chỉ triển khai dạy trực tiếp chương trình ôn tập, chương trình mới sẽ được dạy khi học sinh đi học đầy đủ. Tất cả các phương án dạy học áp dụng linh hoạt theo từng lớp, từng trường, đảm bảo học sinh được truyền đạt kiến thức một cách đầy đủ và đồng đều về mặt chất lượng.

Bà Vũ Thị Thanh Vân, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn cho biết, đến ngày 22-2, tất cả các trường học bậc THCS và THPT đều đang triển khai học trực tiếp. Đối với mỗi phương án, phòng giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và thực hiện đầy đủ các biện pháp PCD COVID-19 khi tổ chức dạy trực tiếp. Tuy nhiên, số lượng giáo viên và học sinh nhiễm COVID-19 ngày càng gia tăng, có những trường học sẽ không đủ giáo viên để dạy thay cho đồng nghiệp. Trong khi đó, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình dạy học bậc THCS hiện nay chỉ kéo dài 28 - 29 tuần, nếu như điều kiện bình thường thì đến hết tháng 3-2022 sẽ hoàn thành tất cả nội dung chương trình và chuyển sang các hoạt động ôn tập. Vì vậy, tạm thời đối với những lớp có học sinh nhiễm COVID-19 sẽ tập trung vào chương trình ôn tập, đối với các trường hợp F0, F1 đang theo dõi, điều trị tại nhà, giáo viên sẽ có kế hoạch gửi bài tập ôn tập và tổ chức dạy chương trình mới khi học sinh đi học đầy đủ. Như vậy học sinh sẽ không bị thiếu kiến thức, mặt khác không gây áp lực cho giáo viên khi vừa dạy trực tiếp, vừa dạy trực tuyến.

Thực tế, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đã, đang cố gắng, nỗ lực thực hiện các biện pháp PCD, đồng thời áp dụng linh hoạt các phương án dạy học. Bên cạnh đó, điều chỉnh tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng tập trung dạy và học nội dung cốt lõi các môn học nhằm bảo đảm chất lượng học tập cũng như mục tiêu, nhiệm vụ năm học. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp, số học sinh và giáo viên nhiễm COVID-19 ngày càng gia tăng đã, đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho các đơn vị trường học trong việc triển khai các phương án dạy học đảm bảo chất lượng.

Trên quan điểm “sống chung” an toàn với COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã “trao quyền” tự quyết cho các nhà trường dựa trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương. Tại Công văn số 329/SGDĐT-GDTH ngày 20-2-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo an toàn PCD COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục quyết liệt hơn nữa trong công tác PCD COVID-19, tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K, thực hiện nghiêm túc Công điện 07-CĐ/TU ngày 19-2-2022 của Tỉnh ủy Thanh Hóa và các quy định hiện hành của ban chỉ đạo PCD các cấp. Đối với cấp học giáo dục mầm non, giao cho các địa phương (huyện, thị xã, thành phố) căn cứ vào mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn để cho phép các cơ sở giáo dục mầm non chủ động việc tiếp tục hoặc tạm dừng cho trẻ tới trường; nếu tiếp tục đến trường thì phải đảm bảo an toàn học 2 buổi/ngày, những nơi tổ chức bán trú cho trẻ thì phải đảm bảo các quy định phòng dịch. Đối với cấp giáo dục tiểu học, các địa phương căn cứ vào mức độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn để chủ động quyết định cho học sinh tiếp tục đến trường học trực tiếp hoặc tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến và các hình thức học tập khác, nhằm đảm bảo việc học tập cho học sinh trên tinh thần “Tạm dừng đến trường không dừng học”. Các cấp học, bậc học còn lại thực hiện học trực tiếp bình thường.

Bài và ảnh: Hoài Anh