Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng và Tô Hiến Thành

Sáng 18-6, các thí sinh làm bài thi môn Toán - bài thi cuối của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023, thời gian làm bài 120 phút. Trong buổi thi cuối của kỳ thi, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); lãnh đạo UBND TP Thanh Hoá, đã đi kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng và Trường THPT Tô Hiến Thành.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng.

Báo cáo nhanh từ các điểm thi cho biết, công tác coi thi, tình hình an ninh trật tự tại các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Công tác an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực thi được bảo đảm.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Tô Hiến Thành(TP Thanh Hóa) làm bài thi môn Toán.

Các thí sinh làm bài tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa).

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho kỳ thi, hạn chế nguy cơ gian lận bằng thiết bị hiện đại theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, các điểm thi năm nay bố trí địa điểm an toàn, cách phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng, tư trang cá nhân của thí sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, phát biểu chỉ đạo công tác thi tại điểm thi Trường THPT Tô Hiến Thành.

Qua kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng và Trường THPT Tô Hiến Thành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như tổ chức thi của Sở GD&ĐT và các điểm thi, đồng thời lưu ý các điểm thi xử lý linh hoạt, hiệu quả các khâu tổ chức, quán triệt đến cán bộ, lực lượng làm nhiệm vụ thi thực hiện nghiêm quy chế thi, bảo đảm an toàn đề thi, bài thi. Các điểm thi cần chú trọng công tác bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc tại cổng điểm thi và tiếp tục quan tâm, tạo các điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm, thoải mái tư tưởng để làm bài đạt hiệu quả cao nhất.

Tô Hà