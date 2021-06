Ôn thi mùa COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trong tỉnh đã chủ động phương án, kế hoạch ôn thi cho học sinh khối 12, vừa bảo đảm kiến thức vừa bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thành viên tổ tự quản Trường THPT Ngọc Lặc kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tại Trường THPT Ngọc Lặc, những ngày cuối tháng 5 khá oi bức và nắng nóng, nhưng học sinh lớp 12 của trường vẫn đến lớp đầy đủ học tập, ôn luyện chăm chỉ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đặc biệt, các biện pháp phòng dịch bệnh COVID-19 được nhà trường, thầy cô và các em học sinh thực hiện nghiêm túc, ở mức độ cao nhất, bảo đảm an toàn cho cộng đồng cũng như bảo đảm sức khỏe cho học sinh ôn tập và thi cử. Thầy giáo Vũ Ngọc Liêm, Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc, cho biết: Thời điểm tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng lại đúng vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, khiến thầy và trò đều tâm tư, lo lắng. Nhưng với quyết tâm vừa có kết quả tốt trong kỳ thi, vừa phòng, chống dịch bệnh an toàn nên cả thầy, trò đã nỗ lực trong giảng dạy, ôn luyện và đặt yêu cầu về phòng dịch lên hàng đầu nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho cả giáo viên và học sinh. Trước đây nhà trường tổ chức học cả buổi chiều để ôn tập thêm cho học sinh. Tuy nhiên, khi kết thúc chương trình chính khóa, đặc biệt là thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhà trường chỉ tổ chức cho học sinh học trên lớp vào buổi sáng và giao bài tập cho các em tự ôn luyện ở nhà buổi chiều, hướng dẫn các em tự học trên một số ứng dụng học tập khác, giúp các em có đủ kiến thức, vững tin bước vào kỳ thi với kết quả cao nhất. Riêng việc phòng dịch COVID-19, nhà trường thành lập tổ tự quản với 14 thành viên là cán bộ, giáo viên, các tổ chức đoàn thể của nhà trường. Hằng ngày tổ tự quản thực hiện vệ sinh trong và ngoài phòng học, vệ sinh tất cả bàn ghế, bảng cửa, hành lang, lan can...; thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt cán bộ, giáo viên, học sinh khi đến trường, nhắc nhở học sinh thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang trong lớp học, không nói chuyện, tiếp xúc quá gần, nếu có bất cứ triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi... cần báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm, nhà trường hoặc gia đình.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong khi kỳ thi đang đến gần, vì vậy, ngoài việc tập trung ôn tập, nắm vững kiến thức, mỗi em học sinh cũng tự ý thức được trách nhiệm của mình trong phòng, chống dịch. Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, học sinh lớp 12A10, Trường THPT Chu Văn An (TP Sầm Sơn), chia sẻ: Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đúng thời điểm chúng em tập trung cao nhất cho việc ôn luyện. Không ít bạn lo lắng, áp lực trước kỳ thi sắp tới. Tuy nhiên, chúng em luôn nhận được sự động viên, quan tâm của cả thầy cô và gia đình với yêu cầu quan trọng nhất lúc này là phải bảo đảm an toàn trước dịch bệnh, giữ gìn sức khỏe để học tập lâu dài. Trong quá trình ôn luyện ở trường em cũng như các bạn đều ý thức thực hiện theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Trường chúng em có thuận lợi là tự pha chế thành công nước sát khuẩn tay nhanh nên các lớp học, khu hành lang đều được trang bị đầy đủ phục vụ cho cả giáo viên và học sinh trong phòng dịch. Về việc ôn luyện cho kỳ thi, qua các lần thi thử và theo đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố, chúng em không quá lo lắng khi đề thi bám sát chương trình, có sự phân loại phù hợp. Thầy, cô giáo cũng rất tận tình hướng dẫn ôn tập, động viên nên các bạn đều yên tâm và sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Thầy giáo Hoàng Văn Huân, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An cho hay: Năm nay nhà trường có 667 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác ôn thi cũng gặp khó khăn khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng. Để tạo niềm tin và động lực học tập, ôn luyện cho các em, nhà trường luôn sát sao và chỉ đạo mỗi giáo viên được phân công dạy các môn thi tốt nghiệp THPT luôn dành thời gian chia sẻ, động viên các em. Bởi, thời gian này, nhất là trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, các em rất cần chỗ dựa về tinh thần cũng như sự hướng dẫn, hỗ trợ của các thầy, cô giáo. Nhà trường luôn duy trì kênh liên lạc giữa giáo viên và học sinh qua nhóm zalo, qua gmail hoặc thực hiện học trực tuyến. Đây vừa là trách nhiệm nhưng cũng là tình cảm, sự quan tâm của nhà trường, giáo viên đối với các em học sinh.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8-7. Thời gian chuẩn bị cho kỳ thi không còn nhiều, vì vậy công tác ôn tập cho các học sinh lớp 12 đang được các nhà trường tăng tốc thực hiện. Đặc biệt, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường ngoài việc củng cố kiến thức, vấn đề bảo đảm sức khỏe, an toàn cho thí sinh được ngành giáo dục, các nhà trường, cha mẹ học sinh coi trọng và đặt lên hàng đầu. Ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Sở GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt mọi điều kiện bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Ngoài làm tốt công tác ôn luyện cho học sinh, ngành yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên được điều động làm công tác thi kể cả cán bộ, giáo viên dự phòng làm nhiệm vụ thi không đi đến các vùng có dịch bệnh đã được ngành y tế công bố trong thời gian từ ngày 21-5-2021 đến khi hoàn thành nhiệm vụ được phân công trong kỳ thi; thực hiện khai báo y tế trước khi đi làm nhiệm vụ thi. Đối với học sinh lớp 12, yêu cầu không đi khỏi địa phương trong thời gian từ ngày 21-5-2021 đến khi hoàn thành việc tham dự kỳ thi; cảnh giác với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, giữ gìn an toàn tuyệt đối cho bản thân và gia đình để bảo đảm tham gia và đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi. Riêng các điểm thi trang bị đầy đủ các thiết bị, vật tư thực hiện phòng dịch như máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang...; bố trí phòng thi dự phòng, phòng cách ly, phòng chăm sóc y tế bảo đảm theo yêu cầu. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn tham mưu xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong khi diễn ra kỳ thi.

Tin rằng với sự chủ động, linh hoạt trong công tác giảng dạy, ôn tập cho học sinh cũng như sự chuẩn bị và thực hiện tốt các khâu trong phòng, chống dịch COVID-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra thành công, an toàn. Được biết, năm nay, toàn tỉnh có khoảng 40.236 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, sẽ bố trí 75 điểm thi với hơn 1.700 phòng thi, huy động khoảng trên 6.000 cán bộ tham gia coi thi; 400 người tham gia chấm thi...

Bài và ảnh: Phong Sắc