Ocean Edu: Thương hiệu uy tín, chất lượng trong giáo dục

Ngày 16-1-2023 tại Hà Nội, Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) đã tổ chức Lễ tổng kết năm 2022 và mừng sinh nhật Ocean Edu 16 tuổi đầy dấu ấn và khẳng định về Thương hiệu Ocean Edu – Uy tín chất lượng trong giáo dục và hướng tới sự nghiệp giáo dục toàn diện.

Tham dự sự kiện trọng đại này có bà Vũ Thị Thanh Loan – Tổng Giám đốc Ocean Edu, ông Nguyễn Văn Thưởng – Phó Tổng giám đốc khối Tuyển sinh Ocean Edu, ông Nico James - Giám đốc đào tạo Ocean Edu cùng sự hiện diện của các giám đốc vùng, giám đốc chi nhánh, trưởng các phòng ban khối hội sở và hơn 2000 cán bộ nhân viên, giáo viên trên toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Văn Thưởng - Phó Tổng Giám đốc khối Tuyển sinh – đại diện lãnh đạo công ty phát biểu khai mạc.

Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu là tổ chức giáo dục Anh ngữ uy tín hàng đầu tại Việt Nam với các chương trình học chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu học tập cho nhiều lứa tuổi. Trải qua 16 năm hình thành và phát triển, Ocean Edu đã nâng tổng số lên hơn 150 chi nhánh đào tạo tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.

Ocean Edu có đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài với trình độ chuyên môn sư phạm cao, tận tâm yêu nghề, cùng hơn 2.000 cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Tính đến nay Ocean Edu đã đón tiếp trên 150.000 lượt học viên mỗi năm và đào tạo thành công hơn 1.000.000 học viên. Hơn 90% học viên quay lại sử dụng dịch vụ đào tạo của Ocean Edu đã chứng minh chất lượng đào tạo hiệu quả, cũng chính là giá trị bền vững của Ocean Edu.

Ocean Edu đã và đang nỗ lực trở thành tập đoàn giáo dục hàng đầu Việt Nam, góp phần thay đổi nền giáo dục tiếng Anh của nước nhà và nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế.

Ocean Edu vinh danh các chi nhánh xuất sắc năm 2022

Với chương trình giáo dục chuẩn quốc tế và quá trình phát triển vượt bậc trong những năm qua, Ocean Edu đã nhận được rất nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý, xứng đáng là thương hiệu trung tâm Anh ngữ tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam. 16 năm một chặng đường, luôn tiên phong với sứ mệnh “Giúp hàng triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh”, Ocean Edu đã trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam, tự hào là nơi thắp sáng tiềm năng cho hàng triệu học viên chinh phục giấc mơ công dân toàn cầu.

Liên tục vinh dự kết hợp với hơn 3.500 trường học, cùng các tổ chức giáo dục như IDP, British Council..., Ocean Edu đã tổ chức các cuộc thi quy mô Quốc tế với sự tham gia của hàng nghìn trường học, hàng trăm nghìn thí sinh trên toàn quốc như cuộc thi Tìm kiếm tài năng Tiếng Anh IELTS Circle of Champion, cuộc thi tiếng Anh Cambridge Primary & Junior. Bên cạnh đó, Ocean Edu còn được Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge công nhận là đơn vị tổ chức khảo thí và cấp chứng chỉ Cambridge quốc tế với mã VN048. Ocean Edu đã và đang góp phần thay đổi nền giáo dục tiếng Anh của nước nhà và nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế.

S Sắc xanh của hơn 2000 CBGVNV phủ xanh cả hội trường

Là tổ chức đào tạo Anh ngữ hàng đầu Việt Nam với hơn 16 năm kinh nghiệm, Ocean Edu không chỉ xây dựng môi trường học tập chuyên nghiệp mà còn tạo điều kiện cho các học viên tham gia học tập hiệu quả, không ngừng hoàn thiện, phát triển và nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như giúp đỡ các học viên phát triển toàn diện để các em trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

Tại Ocean Edu, cốt lõi của doanh nghiệp là tập trung vào 5 tiêu chí phát triển giáo dục: Không ngừng sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học viên; lấy học viên là trung tâm, nhằm phát huy sự chủ động sáng tạo của người học; cán bộ nhân viên luôn trách nhiệm với công việc, cố gắng nỗ lực vì tập thể; cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại theo chuẩn quốc tế; 100% giáo viên nước ngoài có chuyên môn sâu, nghiệp vụ tốt.

Bên cạnh việc cam kết đầu ra, Ocean Edu chú trọng kích thích tư duy công nghệ số qua việc thực hành trên thiết bị thông minh, lớp học trực tuyến... Ocean Edu hướng tới phát triển toàn diện các kỹ năng mềm để mỗi em học sinh đều có thể tối ưu hóa kiến thức, năng lực của bản thân và thành công trong tương lai.

Cùng chúc cho Ocean Edu sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai và sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của phụ huynh khi tìm kiếm nơi đào tạo tiếng Anh cho con em của mình.

Mai Vui