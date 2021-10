Những bữa ăn bán trú đầu tiên ở lớp học mầm non Son - Bá - Mười

Những đứa trẻ trong lớp học mầm non ở Cao Sơn (Son - Bá - Mười), xã Lũng Cao (Bá Thước) lần đầu tiên được ăn bán trú tại trường. Đó là niềm vui, sự đổi thay đến từ sự quan tâm của Nhà nước và những tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện.

Điểm trường lẻ ở Cao Sơn thuộc Trường Mầm non xã Lũng Cao hiện có 40 cháu trong độ tuổi từ 3-5 tuổi. Các cháu được phân vào 2 lớp học: Lớp 5 tuổi và lớp ghép 3-4 tuổi với sự chăm sóc của 3 cô giáo mầm non.

Những bữa ăn bán trú tưởng là việc đương nhiên ở các trường mầm non, thế nhưng với những đứa trẻ ở vùng núi cao cách xa khu trung tâm như ở Son - Bá - Mười thì việc tổ chức ăn bán trú trước đây là việc thực sự khó khăn.

Trước đây, điểm trường lẻ ở Cao Sơn chỉ có 2 phòng học được ghép bằng tôn. Đầu năm 2021, điểm trường lẻ này đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng thêm 1 phòng học, 1 nhà bếp, 2 nhà vệ sinh kiên cố. Đây là những công trình ý nghĩa phục vụ việc dạy và học ở các bản vùng cao như Son - Bá - Mười.

Từ ngày 28-9-2021, nhà trường bắt đầu tổ chức ăn bán trú tại điểm trường Cao Sơn nhằm duy trì việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Tại lớp học, các bé sẽ được ăn 2 bữa/ngày (1 bữa chính + 1 bữa phụ). Đây cũng là lần đầu tiên các cháu mầm non ở Cao Sơn được ăn bán trú tại lớp học.

Bé Hà Thị Ngọc Diễn năm nay đã 3 tuổi nhưng chỉ nặng 8kg. Trước đây, hằng ngày, bố mẹ đi làm, Diễn thường ở nhà với bà. Nhà Diễn lại nằm xa khu dân cư trong bản, Diễn ít được tiếp xúc với người lạ nên rất nhút nhát. Đến lớp mầm non, được tiếp xúc với cô giáo và các bạn trong lớp, Diễn đã dần làm quen với môi trường mới. Cô giáo tận tình chăm sóc bữa ăn cho Diễn với hy vọng sẽ được cải thiện được cân nặng của cô học trò bé nhỏ này.

Nhiều bé tỏ ra hào hứng với bữa ăn mới lạ ở lớp học.

Sau bữa ăn trưa, các cháu được ngủ trưa ở lớp học. Các cô giáo rèn cho trẻ những thói quen sinh hoạt theo đúng giờ giấc của bậc mầm non.

Cô Ngân Thị Hường, phụ trách điểm trường lẻ Cao Sơn cho biết: Mặc dù còn nhiều thiếu thốn, song nhà trường đã cố gắng tổ chức bán trú cho trẻ mầm non để thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, mang lại nhiều niềm vui và phấn khởi cho các bậc phụ huynh ở Cao Sơn bởi họ có thể yên tâm gửi con đến trường để đi làm nương rẫy. Nhiều phụ huynh còn hào hứng đến lớp hỏi thăm cô giáo những vật dụng cá nhân cần mua sắm để phục vụ các cháu ăn bán trú. Đây cũng chính là niềm vui, niềm mong mỏi của các cô giáo, mong đứa trẻ nơi rẻo cao này luôn no ấm, có thêm động lực để bước tiếp với hành trình tìm kiếm con chữ còn lắm gian nan, nhọc nhằn ở phía trước.

Việt Hương - Tiến Đông