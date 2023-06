Ngày thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: An toàn, nghiêm túc

Chiều 9-6 gần 40.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại 86 điểm thi trên toàn tỉnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên.

Ngày thi đầu tiên diễn ra trong tiết trời dịu mát, việc chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tại các điểm thi, sự hỗ trợ của các lực lượng tình nguyện… đã góp phần tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh.

Kết thúc ngày thứ nhất với 2 môn thi Ngữ văn (buổi sáng) và Tiếng Anh (buổi chiều), công tác tổ chức thi tại các hội đồng thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra. Công tác niêm phong đề được các hội đồng thi thực hiện đúng quy định.

Tại huyện miền núi Cẩm Thủy có 1.157 thí sinh dự thi. Toàn huyện thành lập 3 điểm thi độc lập với 49 phòng thi. Trong đó, 42 thí sinh đăng ký xét tuyền thẳng; 624 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Cẩm Thủy 1; 265 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Cẩm Thủy 2 và 268 thí sinh đăng ký thi vào Trường THPT Cẩm Thủy 3.

Để tổ chức kỳ thi an toàn, đảm bảo chất lượng, trước khi diễn ra kỳ thi, Ban Chỉ đạo thi cấp huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát tại các điểm thi về điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt chú ý về điều kiện ánh sáng, quạt mát, nước uống nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Các hội đồng thi và các địa phương nơi đặt điểm thi đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực, phối hợp hiệu quả của lực lượng Công an, các đoàn viên, thanh niên, điện lực… trong việc đảm bảo nguồn điện, giữ thông tin liên lạc, an ninh - trật tự, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, tại huyện Quan Sơn có 392 học sinh đăng ký dự thi tại 2 điểm thi: Trường THPT Quan Sơn và Trường THCS&THPT Quan Sơn với tổng số 17 phòng thi. Điểm thi Trường THPT Quan Sơn có 278 thí sinh đăng ký dự thi với 12 phòng thi (trong đó 67 thí sinh thi DTNT); Trường THCS&THPT Quan Sơn 119 thí sinh, 5 phòng thi.

Nhìn chung, trong ngày thi đầu tiên, công tác coi thi, tình hình an ninh - trật tự tại các hội đồng thi trên địa bàn toàn tỉnh đều được đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Đề thi được đánh giá tương đối vừa sức với học sinh, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình lớp 9, đồng thời có tính phân hóa cao (Ảnh: Hội đồng thi Trường THPT Quan Sơn họp quán triệt các nội dung liên quan đến kỳ thi).

Ngày mai (10-6) thí sinh tiếp tục thực hiện bài thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Linh Hương và CVT