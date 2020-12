Ngành giáo dục Yên Định với phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân cũng như sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục, trong nhiều năm qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (CQG) trên địa bàn huyện Yên Định đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển giáo dục.

Khuôn viên trường, lớp Trường Tiểu học Định Hòa được xây dựng khang trang, đáp ứng tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Năm 2011, Trường THCS Định Tân vinh dự được công nhận trường đạt CQG. Kết quả này đã góp phần tạo động lực để mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng phấn đấu, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục của nhà trường. Thầy giáo Bùi Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Trước khi xây trường chuẩn, cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều khó khăn do các phòng học xuống cấp, khuôn viên sân trường trũng thấp, trang thiết bị phục vụ dạy học thiếu thốn... Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện và chính quyền địa phương, những khó khăn, vướng mắc dần được tháo gỡ. Cùng với đó, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường đã huy động sự ủng hộ tích cực của phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm trong việc chỉnh trang khuôn viên, sân chơi bãi tập, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học... Hiện, nhà trường có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, khuôn viên sân trường xanh, sạch, đẹp; 100% giáo viên của trường đạt chuẩn, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao với gần 60% học sinh đạt học lực khá, giỏi mỗi năm...

Tương tự, với sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng giải pháp huy động sức dân trong xây dựng cơ sở vật chất, diện mạo Trường Tiểu học Định Hòa từng bước được khởi sắc. Trong năm học 2020-2021, nhà trường đưa vào sử dụng khu nhà hiệu bộ, nhà ăn bán trú, phòng học tiếng Anh đạt chuẩn và nhiều hạng mục công trình mới như, cổng, tường rào, khuôn viên sân trường... đáp ứng tiêu chí trường đạt chuẩn mức độ 2. Theo kế hoạch, cuối năm 2020, ngành chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định và công nhận Trường Tiểu học Định Hòa đạt chuẩn mức độ 2. Đây vừa là động lực và cũng là tiền đề quan trọng góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhà trường; huy động học sinh ra lớp, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học trên địa bàn xã.

Thực tế cho thấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường đạt CQG, ngành GD&ĐT huyện Yên Định đã lập kế hoạch về lộ trình thực hiện, nắm bắt thực lực của các đơn vị trường để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu cần phát huy và khắc phục. Ngoài ra, ban chỉ đạo xây dựng trường CQG huyện luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa và sự cần thiết xây dựng các nhà trường theo tiêu chí trường đạt CQG. Trên cơ sở đó, các xã, thị trấn cũng tích cực vào cuộc, huy động nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng trường đạt CQG theo chỉ tiêu kế hoạch năm. Được biết, đối với mỗi trường xây dựng chuẩn, ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ tỉnh, chính quyền mỗi địa phương, nguồn xã hội hóa, huyện Yên Định còn có cơ chế hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ sở vật chất đối với các nhà trường với số tiền hàng trăm triệu đồng/trường.

Thầy giáo Lê Việt Hòa, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Định chia sẻ: Xây dựng trường đạt CQG được xác định là nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện. Theo đó, ngành đã gắn chặt nhiệm vụ này với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá cũng như công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo. Hiện nay, 100% cán bộ, giáo viên ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS đều đạt chuẩn. Tính đến giữa học kỳ I, năm học 2020-2021, Yên Định đã có 83 trường ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS đạt CQG, đạt trên 97% tổng số trường trong huyện. Trong đó, mầm non có 27/29 trường, tiểu học 27/27 trường, THCS 27/27 trường và TH&THCS 2/2 trường đạt chuẩn. Nhiều trường đã đạt chuẩn ở mức độ 2, tiêu biểu như: Trường Mầm non Định Tiến, Mầm non Định Long, Tiểu học Định Tân, Tiểu học Định Tường, Định Bình, Yên Phú...

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng và giữ vững kết quả trường đạt CQG theo lộ trình, kế hoạch, trong thời gian tới, huyện Yên Định xác định, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò tự chủ, năng động, sáng tạo của các đơn vị trường học trong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nói chung và nhiệm vụ xây dựng trường CQG nói riêng, qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng GD&ĐT; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục... Hiện, các trường đạt CQG trên địa bàn huyện đã và đang phát huy vai trò là động lực thúc đẩy việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Bài và ảnh: Lê Phong