Ngành giáo dục huyện Vĩnh Lộc không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm qua với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ những người làm công tác giáo dục, ngành giáo dục huyện Vĩnh Lộc đã có bước phát triển vượt bậc kể cả về quy mô trường lớp, chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Đại diện các nhà trường trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong năm học 2021-2022.

Năm học 2021-2022, ngành giáo dục huyện Vĩnh Lộc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, lồng ghép với phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, ngành giáo dục huyện Vĩnh Lộc đã triển khai thực hiện Kế hoạch chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của UBND tỉnh; sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong nhà trường” năm học 2021-2022; lồng ghép, tích hợp nội dung lịch sử Đảng bộ tỉnh, truyền thống cách mạng của tỉnh Thanh Hóa theo Kế hoạch 87-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện tốt quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường và Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”. Cùng với việc thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt các môn văn hóa, ngành giáo dục huyện luôn đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống cho học sinh, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp... Cùng với đó các cơ sở giáo dục đã dân chủ trong việc xây dựng các nội quy, quy định của trường, lớp; xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa, tăng cường việc thực hiện kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học. 100% nhà trường lồng ghép việc giáo dục đạo đức vào các hoạt động chính khóa và ngoại khóa; kết hợp giáo dục lý luận chính trị với giáo dục lý tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh; tăng cường tính nêu gương của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Cùng với việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi về nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện đã hướng dẫn kịp thời sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy, học trực tuyến cho giáo viên, học sinh, phụ huynh trong các hoạt động dạy học trực tuyến, góp phần hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo; hoàn thiện triển khai trên nền tảng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của huyện Vĩnh Lộc (TD-office) và liên hệ Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp chứng thư số cho các thành viên tại Phòng GD&ĐT, qua đó bảo đảm việc trao đổi văn bản điện tử từ phòng đến các đơn vị trực thuộc thực hiện trên môi trường mạng. Kết quả, 100% cán bộ, công chức Phòng GD&ĐT đã thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản trên môi trường mạng tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Trao đổi với Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc Nguyễn Văn Tâm, được biết: Việc nâng cao chất lượng GD&ĐT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo ngành giáo dục; chú trọng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả làm trọng tâm, gắn với thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành giáo dục. Năm qua, chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn huyện được củng cố, duy trì ở 13/13 xã, thị trấn; chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực. Ở bậc học mầm non, toàn huyện có 5.535 trẻ đến trường (đạt tỷ lệ 75,7%); chất lượng giáo dục đạt 96,92% (tăng 0,02% so với cùng kỳ); tỷ lệ trẻ được nuôi ăn bán trú đạt 100%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng 2%, thấp còi 2,2%. Đối với bậc tiểu học, có 7.885/7.939 học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành chương trình học. Điểm trung bình thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 đạt 5,02 điểm; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; kết quả xếp thứ 19 (giữ mức so với năm trước). Việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá đúng chất lượng công tác dạy và học; đã tuyển sinh được 19 lớp 10 THPT với 798 học sinh... Năm học 2021-2022, ngành giáo dục huyện Vĩnh Lộc có 1 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể và 1 cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; 3 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 6 tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen...

Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ những người làm công tác giáo dục, sự nghiệp giáo dục của huyện Vĩnh Lộc đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương.

Bài và ảnh: Tô Hà