Nga Sơn xây dựng phương án thi học kỳ trực tuyến cho học sinh phải nghỉ học liên quan đến BN 3091

Sáng 9-5, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn cho biết, toàn huyện có 5.877 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường hiện đang phải tạm dừng hoạt động giảng dạy, học tập do liên quan đến trường hợp F0 (BN 3091). Ngành GD&ĐT huyện Nga Sơn đang xây dựng phương án tổ chức thi học kỳ trực tuyến cho học sinh tiểu học phải nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, có liên quan đến BN N.B.T (BN 3091).

Từ ngày 7-5, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS xã Nga An, Nga Hải, Nga Thành (huyện Nga Sơn) nghỉ học cho đến khi có thông báo trở lại do có liên quan đến các F1 của bệnh nhân 3091, được xác định nhiễm COVID-19 vào tối 6-5. Ảnh: MNNA

Ngày 7-5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý phê duyệt tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành chương trình, tổng kết năm học 2020-2021 và xử lý tình huống phát sinh. Theo đó, về điều chỉnh thời gian năm học 2020-2021: Ngày kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (Hệ BTVH) là ngày 15-5-2021; các cơ sở giáo dục hoàn thành kế hoạch, tổ chức bế giảng năm học 2020 – 2021 trước ngày 25-5-2021. Riêng học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP Thanh Hoá); Trường THPT Ba Đình, các trường mầm non, tiểu học, THCS xã Nga An, Nga Hải, Nga Thành (huyện Nga Sơn) nghỉ học từ ngày 7-5 cho đến khi có thông báo mới. Việc cho học sinh các trường trên nghỉ học là do có liên quan đến các F1 của bệnh nhân 3091, được xác định nhiễm COVID-19 vào tối 6-5.

Toàn huyện Nga Sơn có 5.877 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường hiện đang phải tạm dừng hoạt động giảng dạy, học tập do liên quan đến trường hợp F0 (BN 3091).

Từ ngày 7-5, Nga Sơn có tổng số 5.531 học sinh các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT và 346 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn huyện phải nghỉ học do có liên quan đến trường hợp F1- BN. N.B.T được xác định nhiễm COVID-19 vào tối 6-5. Cụ thể, học sinh phải nghỉ học đối với các bậc mầm non là 1.129 em; tiểu học là 1.673 em; THCS là 1.062 em; THPT là 1.577 em. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dừng công tác giảng dạy phòng, chống dịch COVID-19, liên quan đến BN 3091 là 346 người. Trong đó, giáo viên mầm non: 71 người; tiểu học: 88 người; THCS: 87 người; THPT: 100 người.

Tính đến chiều 8-5, huyện Nga Sơn đã tiến hành truy vết và giám sát 1.023 người có liên quan đến trường hợp F0 N.B.T. (BN 3091). Hiện nay, số người đang được cách ly tập trung là 56 trường hợp F1 tại Công sở UBND xã Nga Hưng (cũ) và công sở xã Nga Lĩnh (cũ). Trong đó, có 4 giáo viên và 6 học sinh trên địa bàn huyện thuộc trường hợp F1 liên quan đến BN.N.B.T (BN 3091) đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Nga Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn cho biết: Hiện nay số học sinh THCS đều hoàn thành kỳ thi học kỳ 2, còn lại đối với 1.763 học sinh tiểu học thuộc các trường Tiểu học Nga An, Nga Hải, Nga Thành, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn đang xây dựng phương án và xin ý kiến của Sở GD&ĐT Thanh Hóa về phương án tổ chức thi học kỳ. Theo đó, ngành GG&ĐT Nga Sơn xây dựng phương án tổ chức thi học kỳ theo hình thức trực tuyến đối với các em học sinh tiểu học của các trường nêu trên. Dự kiến sang tuần sau các em học sinh sẽ tiến hành thi học kỳ theo hình thức trực tuyến tại nhà.

Cùng với tổ chức thi học kỳ cho các em học sinh bậc tiểu học tại các trường tiểu học Nga An, Nga Hải, Nga Thành, ngành GD&ĐT huyện Nga Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các công điện của tỉnh, công văn, chỉ đạo của huyện Nga Sơn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đối với các trường có thông báo nghỉ học, giáo viên, học sinh nghỉ học, cách ly tại nhà. Còn đối với các trường học khác trên địa bàn, từ nay đến 15-5, các trường duy trì việc học, ôn tập, chấm bài và sẽ kết thúc năm học theo chỉ đạo của tỉnh. Giáo viên, học sinh đảm bảo quy định 5K của Bộ Y tế; các trường tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến BN N.B.T (BN 3091) để báo cáo hàng ngày với ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, huyện và phòng GD&ĐT Nga Sơn.

“Kết thúc năm học 2020- 2021, nhằm đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các trường học trên địa bàn huyện Nga Sơn sẽ không tổ chức tổng kết năm học theo hình thức tập trung mà sẽ tiến hành tổng kết theo từng lớp, ban giám hiệu các trường sẽ thông báo các kết quả, thành tích của nhà trường trong năm học trên hệ thống loa cho các em học sinh các lớp nghe; phần thưởng của học sinh đạt thành tích trong học tập sẽ được giáo viên chủ nhiệm trao cho các em ở từng lớp học”, ông Nguyễn Thanh Sơn thông tin.

Ngọc Huấn