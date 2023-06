Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh thi đạt kết quả cao

Sáng 9-6, đồng chí Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã kiểm tra công tác thi tại một số điểm thi thuộc huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn.

Đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn).

Đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức đã đến kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Hà Trung và Trường THPT Bỉm Sơn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Hà Trung (Hà Trung).

Điểm thi Trường THPT Hà Trung có 607 thí sinh đăng ký dự thi, với 26 phòng thi. Điểm thi Trường THPT Bỉm Sơn có 400 thí sinh đăng ký dự thi, với 17 phòng thi. Ghi nhận trong sáng nay tại các điểm thi, 100% thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Thi sinh tại điểm Thi Trường THPT Hà Trung (Hà Trung) tập trung làm bài thi.

Nhờ làm tốt khâu chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đội ngũ làm công tác coi thi nhiệt tình, trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế; các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, điện nước, nên buổi thi môn đầu tiên của học sinh và công tác coi thi tại các điểm thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Các giám thị coi thi nghiêm túc, nhưng không tạo căng thẳng cho thí sinh.

Đồng thời đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định trong công tác bảo quản đề thi, bài thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Hà Trung (Hà Trung).

Qua kiểm tra, đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như thực hiện nhiệm vụ thi của các điểm thi tại các địa phương. Đồng thời lưu ý các điểm thi quán triệt cán bộ, lực lượng làm nhiệm vụ thi thực hiện nghiêm quy chế thi và chủ động các phương án để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đạt kết quả cao.

Bên trong phòng thi thí sinh làm bài nghiêm túc.

Trong đó, chú ý bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ; an toàn giao thông; làm tốt khâu bảo vệ đề thi, bài thi, cán bộ, thí sinh và nhân viên làm nhiệm vụ thi trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Đặc biệt, các địa điểm thi cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học sinh thi đạt kết quả cao.

