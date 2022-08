[Infographics] - Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

(Baothanhhoa.vn) - Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian tựu trường sớm nhất sẽ trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày khai giảng.