Huyện Quan Sơn đảm bảo các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 trên địa bàn diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, khách quan, đúng quy chế, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị đã được Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng huyện Quan Sơn hoàn tất.

Trường THPT Quan Sơn đã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Năm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn cho biết: Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị của nhà trường cho kỳ thi đã hoàn tất.

Theo ông Năm, về cơ sở vật chất cho kỳ thi, phòng làm việc đã bố trí điện thoại cố định, trống, máy tính, đồng hồ, máy photocopy. Phòng chứa đề và bài thi có 2 tủ riêng biệt đảm bảo phòng chống cháy nổ, có camera giám sát.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn Nguyễn Trọng Năm cho biết nhà trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Nhà trường bố trí 9 phòng thi ở tầng 1 và tầng 2; 3 phòng thi riêng ở tầng 3 dành cho các em đăng ký thi vào Trường DTNT Ngọc Lặc và DTNT tỉnh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng bố trí các phòng dự phòng dành cho thí sinh bị nhiễm COVID-19. Tại các phòng thi được bố trí đầy đủ bàn ghế, điện chiếu sáng, quạt mát.

Trường PTDTNT THCS huyện sẽ đảm nhiệm việc bố trí cho phụ huynh, học sinh ở các xã xa điểm thi có nhu cầu ở lại tại trường được ngủ, nghỉ tại khu ký túc xá.

Công tác chuẩn bị trong phòng thi đã được hoàn tất.

Công an huyện, công an xã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ đề thi, bài thi, cán bộ, thí sinh và nhân viên phục vụ kỳ thi… Chủ động các biện pháp quản lý, phòng ngừa, kịp thời xử lý các hiện tượng liên quan đến kỳ thi như đe dọa cán bộ coi thi, thí sinh, sử dụng thiết bị công nghệ kỹ thuật cao để gian lận thi, tung tin sai sự thật, các hiện tượng bất thường liên quan đến không gian mạng.

Trung tâm Y tế đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Đặc biệt, chủ trì và bố trí cán bộ y tế thường trực hỗ trợ và xử lý các tình huống bất thường về sức khỏe của thí sinh, cán bộ coi thi.

Thanh niên các xã, thị trấn tham gia tình nguyện đã sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong quá trình thi; tham gia giữ gìn trật tự, điều tiết giao thông cũng như hỗ trợ phụ huynh, thí sinh trong công tác ăn, ở, đi lại…

Theo kế hoạch, điểm thi Trường THPT huyện Quan Sơn có 290 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh đăng ký dự thi Trường THPT Quan Sơn là 215; thí sinh đăng ký Trường THPT DTNT Ngọc Lặc là 56; thí sinh đăng ký Trường THPT DTNT tỉnh là 19.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18-6.

Minh Khanh - Sơn Đình