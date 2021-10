Huyện miền núi Quan Sơn khắc phục khó khăn trong hoạt động giáo dục

Bước vào năm học 2021-2022 Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch năm học mới.

Năm học 2021-2022 toàn huyện có 44 trường với hơn 10.000 học sinh, trong đó có 55 điểm trường lẻ. Tổng số phòng học là 490, nhưng chỉ có 262 phòng kiên cố, cao tầng. Đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên còn thiếu so với nhu cầu; cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được quan tâm đầu tư xây dựng nhưng một số trường còn khó khăn như thiếu phòng học đa năng, phòng bộ môn; thiếu thiết bị dạy học; một số phòng học đã xuống cấp nhưng không có kinh phí để tu sửa kịp thời làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy học ở các trường.

Trước thực trạng trên Phòng GD&ĐT huyện Quan Sơn đã đề nghị huyện và tỉnh sớm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ông Lê Huy Hà, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn cho biết: Ngành GD&ĐT huyện Quan Sơn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch năm học mới; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện…

Đối với bậc giáo dục mầm non, đã đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản trị nhà trường gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Đối với giáo dục phổ thông, đã triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện ở các lớp tiếp theo; duy trì, giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn; tiếp tục xây dựng các giải pháp và thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Xây dựng xã hội học tập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Ngọc Huấn