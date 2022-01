Huyện Hà Trung với công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp

Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Từ thực tiễn đặt ra, những năm gần đây, huyện Hà Trung đã tập trung rà soát, sắp xếp trường, lớp phù hợp, bảo đảm yêu cầu dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà.

Khuôn viên Trường THCS Yên Dương được đầu tư xây dựng khang trang, sạch, đẹp.

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã cũng như qua rà soát thực tế, cuối năm học 2019-2020, ngành giáo dục huyện Hà Trung đã tham mưu cho UBND huyện quyết định sáp nhập Trường THCS Hà Yên và Trường THCS Hà Dương lấy tên là Trường THCS Yên Dương. Theo thầy giáo Tống Đức Như, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Dương, việc sắp xếp, sáp nhập thành công Trường THCS Hà Yên và Trường THCS Hà Dương thành Trường THCS Yên Dương là nhờ quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành giáo dục và Nhân dân địa phương cũng như sự nỗ lực cố gắng của các thầy, cô giáo và học sinh 2 nhà trường. Ngay sau khi sáp nhập, nhà trường đã nhanh chóng cơ cấu lại tổ chức bộ máy, giáo viên được sắp xếp theo hướng hợp lý, sử dụng hiệu quả, chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn được nâng lên, qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi thúc đẩy thầy và trò tích cực hơn trong giảng dạy, học tập và rèn luyện. Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi sau khi sáp nhập nhà trường cũng gặp không ít khó khăn liên quan đến công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục giữa 2 điểm trường. Mong muốn của nhà trường là trong tương lai mạng lưới giao thông địa phương được quy hoạch lại thuận lợi cho việc đi lại của học sinh giữa hai điểm trường để học sinh hai điểm dễ dàng giao lưu trong các hoạt động lớn cũng như thuận lợi cho công tác điều hành, quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục khác.

Cùng với Trường THCS Yên Dương, năm học 2020-2021, huyện và ngành giáo dục Hà Trung đã thực hiện sáp nhập Trường THCS Hà Phong vào Trường THCS thị trấn Hà Trung và lấy tên là Trường THCS thị trấn Hà Trung. Việc sáp nhập Trường THCS thị trấn Hà Trung có phần thuận lợi hơn Trường THCS Yên Dương vì sau khi sáp nhập, giáo viên và học sinh Trường THCS thị trấn Hà Trung được học tập, giảng dạy tập trung tại 1 điểm trường, do đó công tác quy hoạch khuôn viên, đầu tư cơ sở vật chất, chỉ đạo, điều hành, quản lý không có nhiều vướng mắc. Cô giáo Phạm Thị Bích Huệ, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Hà Trung, cho hay: Trước khi sáp nhập, một bộ phận phụ huynh học sinh có phần lo lắng và băn khoăn. Thế nhưng, với sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền địa phương, sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sau hơn một năm học sáp nhập các hoạt động giáo dục của nhà trường vẫn được giữ vững và có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn đứng tốp đầu các trường THCS trong huyện; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT đạt 100%. Trong năm học 2020-2021, toàn trường có 28 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện, trong đó có 5 em giỏi cấp tỉnh, tăng 2 em so với năm học trước. Cũng trong năm học, cơ sở vật chất được cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục quan tâm đầu tư khang trang theo hướng xanh, sạch, đẹp, an toàn. Điều này đã minh chứng cho hướng đi đúng đắn và thành quả của việc sáp nhập trường.

Được biết, thực hiện Quyết định số 5308/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định, sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Phương án số 352/PA-UBND, ngày 6-3-2020 của UBND huyện Hà Trung về việc điều chỉnh, sắp xếp mạng lưới trường lớp đến năm 2021, thời gian qua, ngành giáo dục huyện Hà Trung đã phối hợp với các địa phương ra soát, sắp xếp, sáp nhập thành công các trường tiểu học và THCS trên địa bàn các xã như: Hoạt Giang, Hà Lĩnh, Hà Vinh, Hà Tiến, Yến Sơn... Qua đánh giá của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Trung, các đơn vị trường sau khi sắp xếp, sáp nhập đã ổn định và từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Cũng qua sắp xếp toàn huyện đã giảm được 10 đơn vị trường.

Theo lộ trình sắp xếp đến năm 2025, tổng số trường học từ bậc mầm non đến bậc THCS trên địa bàn huyện là 65 trường, giảm 2 trường mầm non và 1 trường THCS so với năm 2021. Để đạt được kết quả trên, trong thời gian tới, ngoài sự nỗ lực của ngành giáo dục cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân. Quan điểm và mục tiêu của huyện Hà Trung là sắp xếp trường, lớp phải phù hợp với điều kiện thực tế mỗi địa phương, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh cũng như thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Bài và ảnh: P.S