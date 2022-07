Hôm nay (6-7), thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 làm thủ tục dự thi

Cùng với thí sinh trong cả nước, 14 giờ chiều nay (6-7) thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, học quy chế thi, nhận phòng thi.

Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trong buổi làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi ở các điểm thi sẽ nhắc lại lịch thi, phổ biến quy chế thi đến TS, xử lý, đính chính những sai sót (nếu có) trong đăng ký dự thi của TS…

Thông tin từ Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cho biết, năm nay toàn tỉnh có 37.727 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.969 thí sinh tự do. Theo đó, toàn tỉnh bố trí 74 điểm thi với hơn 1.626 phòng thi, huy động khoảng hơn 5.718 cán bộ tham gia coi thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chỉ đạo hội đồng thi xây dựng phương án cụ thể với tất cả các khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi. Khu vực in sao đề thi được bảo đảm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy.

Phương án hỗ trợ thí sinh dự thi, tạo điều kiện cho thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi; phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm thi, công tác y tế và các điều kiện cần thiết khác trong và ngoài khu vực thi; phương án xử lý các tình huống đột xuất như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh cũng được xây dựng và chuẩn bị chu đáo…

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, bảo đảm lịch công tác thi của Bộ GD&ĐT.

Theo lịch thi, sáng 7-7, TS thi môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút; chiều 7-7 thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.

Sáng 8-7, TS thi Tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội, thời gian làm bài 50 phút cho mỗi phân môn; chiều 8-7 TS thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

