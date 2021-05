Học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn giành huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương

Sáng 24-5, thông tin từ Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) cho biết: Em Nguyễn Trọng Thuận, học sinh lớp 12F, Trường THPT Chuyên Lam Sơn vừa giành huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2021.

Em Nguyễn Trọng Thuận

Nguyễn Trọng Thuận là 1 trong 8 học sinh Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021. Trong kỳ thi lần này Đội tuyển quốc gia Việt Nam giành được 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng và 2 bằng khen.

Với thành tích này, Nguyễn Trọng Thuận đã được Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT triệu tập tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2021.

Trước đó, Nguyễn Trọng Thuận từng giành nhiều giải thưởng môn Vật lý như huy chương Vàng môn Vật lý khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ Năm 2019, giải Nhì quốc gia môn Vật lý năm 2020 và giải Nhất quốc gia môn Vật lý năm 2021.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức. Theo kế hoạch kỳ APhO này được tổ chức năm 2020, nhưng do đại dịch COVID-19, nên đã được chuyển sang năm 2021. Để bảo đảm an toàn cho những người tham dự, kỳ thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự APhO năm nay có 23 đoàn từ các nước và vùng lãnh thổ với 181 thí sinh. Trong đó có 5 đoàn khách, với 37 thí sinh.

Công tác tổ chức thi trực tuyến APhO 2021 được tổ chức chu đáo, nghiêm túc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ ngày 16 đến ngày 24-5-2021. Kỳ thi được giám sát trực tiếp của 2 giám sát viên của Đài Loan và camera dưới chế độ thời gian thực. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai theo quy định của Ngành Y tế.

Mặc dù được tổ chức trực tuyến nhưng kỳ thi được thực hiện theo quy chế của AphO 2021, cũng giống như thi trực tiếp, gồm cả bài thi lí thuyết và thực hành; mỗi bài thi trong 300 phút (5 tiếng).

Do tính chất kỳ thi là trực tuyến nên tất cả các công việc đều được tiến hành trên mạng internet. Đặc biệt bài thi thực hành, là một phần quan trọng của kỳ thi, được xây dựng dưới dạng thí nghiệm mô phỏng, hai bài thi thực hành mô phỏng những thí nghiệm với những tham số được lấy từ thí nghiệm thực. Phần mềm mô phỏng được lập trình công phu, giao diện thân thiện.

Nhìn chung, các bài thi năm nay được các đoàn đánh giá là hay về nội dung khoa học, nhưng dài và khó đối với các thí sinh.

Ban Tổ chức APhO 2021 tổ chức bế mạc theo hình thức trực tuyến bắt đầu từ 12h00, thứ hai ngày 24-5-2021. Đoàn Việt Nam sẽ tham dự lễ bế mạc theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Linh Hương