Học sinh 19 trường học huyện Vĩnh Lộc tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19

Để bảo đảm an toàn trường học và sức khỏe học sinh, huyện Vĩnh Lộc đã quyết định cho 19 trường học trên địa bàn huyện tạm dừng cho học sinh tới trường từ sáng ngày 6-12, cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, từ sáng ngày 6-12, huyện Vĩnh Lộc đã cho hơn 8.000 học sinh ở 19 trường Mầm non, TH&THCS, THCS tạm dừng đến trường sau khi ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 là học sinh, trong đó có 4 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 8 trường THCS, 1 trường TH&THCS. Trước đó trường THPT Vĩnh Lộc và THCS Vĩnh Phúc đã cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 4-12 do có 21 học sinh mắc COVID-19.

Trong 2 ngày 5 và 6-12 các trường Mầm non, TH&THCS, THCS đã và đang tổ chứ test nhanh sàng lọc COVID-19.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lộc yêu cầu các nhà trường huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19; trong đó chú ý sửa sang, vệ sinh trường lớp. Đồng thời hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.

Trịnh Thu