Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu - đơn vị ủy quyền khảo thí và cấp chứng chỉ Cambridge tại Việt Nam

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu là một trong những đơn vị đào tạo Anh ngữ tại Việt Nam được Hội đồng khảo thí tiếng Anh Cambridge công nhận là đơn vị tổ chức khảo thí và cấp chứng chỉ Cambridge Quốc tế với mã số VN048, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge ở nhiều cấp độ khác nhau tại Việt Nam.

Theo đó, toàn bộ học viên Ocean Edu sẽ được tham gia các kỳ thi và lấy Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge ở cả ba cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cùng với đó, các em sẽ có cơ hội trau dồi tiếng Anh và được trải nghiệm các kỳ thi tiếng Anh chuẩn Quốc tế. Đây là nền móng quan trọng giúp các em học sinh hướng tới sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, trở thành các công dân toàn cầu.

Để được công nhận là Đối tác của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge, Ocean Edu đã trải qua quá trình xem xét, đánh giá với một loạt các tiêu chí mà Cambridge Assessment English đặt ra như Đội ngũ giáo viên tiếng Anh nòng cốt có các Chứng chỉ giảng dạy của Cambridge Assessment như CELTA, CELT-P, CELT-S, DELTA, học sinh được học tập với các học liệu của Nhà Xuất bản Đại học Cambridge,...

Cùng với các tiêu chí trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge ở nhiều cấp độ với các địa điểm tổ chức thi tại Hà Nội đảm bảo theo tiêu chuẩn trực thuộc Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu

Ocean Edu được công nhận là đơn vị tổ chức khảo thí và cấp chứng chỉ Cambridge Quốc tế với mã số VN048.

Để tạo điều kiện thuận lợi và tốt nhất cho học sinh trên toàn quốc, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tiếp nhận đơn đăng ký dự thi tại 150 chi nhánh Ocean Edu. Quý phụ huynh và học viên vui lòng truy cập địa chỉ trung tâm nơi gần nhất để được đăng ký tham gia học và thi cấp chứng chỉ Cambridge tại đây. Với tư cách là Đơn vị tổ chức khảo thí và cấp chứng chỉ Cambridge Quốc tế, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu một lần nữa khẳng định vị thế và chất lượng đào tạo tiếng Anh trong suốt gần 17 năm hoạt động đào tạo. Đây sẽ là động lực để Ocean Edu tiếp tục nỗ lực góp phần vì một thế hệ học sinh Việt Nam thông thạo tiếng Anh, thành thạo các kỹ năng mềm, học tập chủ động và sẵn sàng hội nhập với nền giáo dục toàn cầu ở những cấp học cao hơn. Đến với Ocean Edu, học sinh được truyền cảm hứng, được hỗ trợ để đạt đến khả năng tốt nhất của mình, không chỉ học tiếng Anh mà còn trải nghiệm thế giới rộng lớn, chinh phục ước mơ của mình.

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu thông báo lịch thi nhận chứng chỉ Quốc tế Cambridge trong tháng 8/2023 tại Hà Nội tới Quý phụ huynh và học sinh như sau: - Lịch thi KET Cambridge (A2 Key for Schools): Từ ngày 21/08 đến ngày 25/08/2023 - Lịch thi PET Cambridge (Preliminary English Test): Ngày 28/08/2023 Quý phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 1900.6494 hoặc truy cập website www.ocean.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết về kỳ thi Cambridge!

