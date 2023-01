Giáo dục xứ Thanh thành công và thách thức

Điểm lại một năm với nhiều thách thức đặt ra cho sự nghiệp “trồng người”, song với sự đồng lòng, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh toàn ngành, sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, năm 2022 ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã vươn lên giành nhiều kết quả đáng tự hào.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho ngành GD&ĐT Thanh Hóa nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong năm, cơ sở vật chất trường lớp học tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng quan tâm xây dựng, quy hoạch khang trang theo hướng kiên cố và đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố trong toàn ngành đạt 89,29%; hạ tầng cơ sở, phương tiện dạy học trực tuyến ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đạt trên 77,3%. Cùng với đó, phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực, toàn tỉnh có 1.644/2.026 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,15%. Đội ngũ giáo viên cơ bản ổn định về số lượng, nâng cao về chất lượng. Kết quả phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học, PCGD THCS được nâng lên, PCGD mầm non trẻ em 5 tuổi được giữ vững. Hiện, toàn tỉnh có 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3 và chuẩn phổ cập THCS mức độ 2. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được cải thiện, thành tích giáo dục mũi nhọn được duy trì. Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa xếp vị trí thứ 27 trong tổng số 63 tỉnh, thành tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, tăng 5 bậc so với năm 2021 và 17 bậc so với năm 2020. Cũng trong kỳ thi này, Thanh Hóa là địa phương có số lượng điểm 10 nhiều nhất cả nước. Điều này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của các cơ sở giáo dục cùng thầy, cô giáo ở các cấp học, bậc học.

Trong kỳ thi học sinh giỏi THPT năm học 2021-2022, Thanh Hóa có 58/76 học sinh dự thi đạt giải (1 giải nhất; 12 giải nhì; 22 giải ba; 23 giải khuyến khích), đạt tỷ lệ 76,32%, tăng 2 giải so với năm học 2020-2021. Tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, Thanh Hóa luôn duy trì thành tích top đầu cả nước. Từ năm 2016 đến nay, học sinh Thanh Hóa giành được 14 huy chương Olympic quốc tế (7 HCV, 6 HCB, 1 HCĐ) và 5 huy chương châu Á Thái Bình Dương (1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ). Trong đó, năm học 2021-2022, đạt 1 HCB Olympic Toán quốc tế…

Cùng với thành tích trên, trong năm học, công tác chỉ đạo thi, kiểm tra, đánh giá có nhiều đổi mới, ngành đã kiên quyết xử lý các hiện tượng tiêu cực trong thi cử. Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp quản lý giáo dục đã thực sự đổi mới, tập trung vào chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm túc, dứt điểm những vấn đề trọng tâm, nổi cộm…

Một hoạt động giáo dục của cô, trò Trường Tiểu học Xuân Phú (Thọ Xuân).

Những kết quả đạt được đã, đang khẳng định “thương hiệu” giáo dục xứ Thanh trong hệ thống giáo dục cả nước, xứng danh với truyền thống “Đất Thanh - đất học”. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, ngành GD&ĐT Thanh Hóa đang gặp không ít khó khăn, thách thức đó là chất lượng giáo dục nói chung còn chưa đồng đều, ổn định. Chất lượng dạy học ngoại ngữ thấp, xếp hạng thi tốt nghiệp THPT chưa tương xứng với vị thế, truyền thống của giáo dục xứ Thanh. Cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư, trang bị nhưng nhiều nơi vẫn thiếu phòng học, thiếu phòng chức năng, thiết bị dạy học; sự chênh lệch chất lượng toàn diện giữa các vùng miền vẫn còn cao. Tình trạng thiếu giáo viên chưa được giải quyết, nhất là giáo viên các môn như tiếng Anh, Tin học... Ngoài ra, sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội chưa đồng bộ, một số địa phương, phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập và bảo đảm các điều kiện học tập cho con em mình... Đây là những vấn đề mà ngành GD&ĐT Thanh Hóa luôn trăn trở và đang đề ra các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

Trước những khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 và những năm tới được người đứng đầu ngành GD&ĐT Thanh Hóa nhấn mạnh đó là: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các mặt của công tác giáo dục; tham mưu rà soát, bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách của tỉnh, tìm cách tháo những “điểm nghẽn”, “nút thắt”. Không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đổi mới quản lý và dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng mới các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giáo dục. Tập trung xây dựng đội ngũ bảo đảm về số lượng, nâng cao về chất lượng. Những nhiệm vụ này đã được quán triệt đến toàn ngành GD&ĐT với mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn trong nhóm 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước mà Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã xác định.

Bài và ảnh: Phong Sắc