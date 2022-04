Giáo dục Mường Lát vượt khó

Mường Lát là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Thanh Hoá. Vượt lên khó khăn, thiếu thốn, những năm qua học sinh, giáo viên nơi đây đã nỗ lực vượt khó, đưa sự nghiệp “trồng người” của huyện ngày càng khởi sắc.

Thầy và trò Trường Tiểu học Trung Lý 2 trong giờ dạy và học.

Gieo chữ ở những bản khó khăn

Không còn những lớp học tạm bằng tranh tre nứa lá, Trường Tiểu học Trung Lý 2 (xã Trung Lý) mặc dù có tới 6 điểm trường (điểm trường chính tại bản Cò Cài, 5 điểm lẻ tại Tà Cóm, Cá Giáng, Cánh Cộng, Pá Búa, Lìn) đều đã có đủ phòng học tương đối khang trang, với đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho việc dạy, học của giáo viên và học sinh.

Từ trung tâm xã Trung Lý vào bản Cò Cài hơn 20 cây số.

Thầy Nguyễn Tiến Hiệp, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Trung Lý 2 chia sẻ: Toàn trường có hơn 368 học sinh đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Điểm trường chính có 3 lớp với 5 trình độ, 2 lớp ghép là lớp 1 và 2; 3 và 4 và lớp đơn là lớp 5. Vài năm trở lại đây, cơ sở vật chất của trường được đầu tư xây dựng nên khang trang, sạch đẹp. Giáo viên có khu nội trú khang trang.

Mặc dù có tới 5/6 bản chưa có điện lưới nhưng khu chính đã được các nhà hảo tâm tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập có lưu trữ, sắp tới sẽ có thêm 3 khu nữa được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giáo dục của nhà trường.

Đường vào bản Cò Cài vẫn còn nhiều khó khăn.

Thầy Nguyễn Tiếp Hiệp cho biết thêm: Năm học 2021-2022 trường có 291 em/368 em là con em hộ nghèo, đường sá, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Một số em học sinh ở bản Mông, có bố hoặc cả bố và mẹ đều bị nghiện nên cuộc sống rất khó khăn, vất vả.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là học sinh ở đây gần như lúc nào cũng đi học đầy đủ 100%, trừ những ngày mưa bão, đường sá đi lại khó khăn thì các em mới nghỉ học.

Do đó, dù thời gian học sinh phải nghỉ học do dịch bệnh COVID-19 kéo dài các em cũng như nhà trường không có đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học online, nhưng để đảm bảo tiến độ khung chương trình năm học, nhà trường đã tiến hành dạy tăng cường thêm 3 buổi chiều cho học sinh sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, do đó đến thời điểm hiện tại nhà trường đã cơ bản hoàn thành chương trình giảm tải theo quy định.

Trường Tiểu học Trung Lý 2 khu chính nằm ở bản Cò Cài.

Học sinh ở Cò Cài chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái.

Không như nhiều năm trước, sau mỗi dịp nghỉ hè, nghỉ tết nguyên đán thầy cô giáo lại phải đến từng nhà vận động học sinh ra lớp. Hiện nay tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng không còn nhiều, nhận thức của phụ huynh cũng đã thay đổi, nhiều phụ huynh đã chủ động đưa con em đến trường theo lịch học tập của nhà trường.

Để có được kết quả đáng mừng này là nhờ nỗ lực của các thầy, cô giáo, chính quyền địa phương trong việc vận động, tuyên truyền bà con dân bản, đưa con em tới trường học con chữ để có tương lai tốt đẹp hơn. Cùng với đó là những chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số thiết thực và hiệu quả của nhà nước, của tỉnh.

Những nỗ lực vượt khó nâng chất lượng giáo dục

Xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát có 6 bản gồm các dân tộc Mông, Thái, Mường, Dao, Kinh sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 98% dân số. Trường THCS Nhi Sơn đóng trên địa bàn bản Chim, xã Nhi Sơn có 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó chủ yếu là các thầy cô giáo ở miền xuôi lên công tác, gắn bó với mảnh đất biên cương hàng chục năm nay. Họ cùng chung trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục nơi miền biên viễn xa xôi này.

Trường THCS Nhi Sơn nằm trên địa bàn bản Chim, học sinh chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông.

Là trường chuẩn Quốc gia, Trường THCS Nhi Sơn có trường lớp khang trang, khuôn viên sư phạm sạch đẹp, đồ dùng, trang thiết bị dạy học được trang bị tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu cơ bản cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thầy Lê Quang Đức, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nhi Sơn cho biết: Năm học này nhà trường có 219 học sinh, chủ yếu là đồng bào Mông. Nhà trường hiện có 65 em học sinh ở 2 bản Kéo Té và Lốc Há ở lại ký túc xá và được hưởng các chế độ chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ do nhà cách trường từ 6 - 8 km. Hàng tháng các em được hỗ trợ 596.000 đồng và 15 kg gạo.

“Đầu năm 2022 nhà trường đã làm tờ trình, đề án chuyển đổi thành Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nhi Sơn. Thầy, trò nhà trường rất mong được chấp thuận để việc học tập của học sinh thuận lợi hơn”, thầy Lê Quang Đức nói.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường THCS Nhi Sơn.

Chia sẻ về những đổi mới của ngành giáo dục địa phương, ông Lò Văn Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát cho biết: Với sự nỗ lực của toàn ngành trong việc quan tâm, tập trung nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, cùng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh, những năm qua hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các nhà trường đã được quan tâm đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình sách giáo khoa phổ thông năm 2018.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy được đội ngũ giáo viên quan tâm và thực hiện thường xuyên, 99% đội ngũ giáo viên từ Tiểu học đến THCS thực hiện soạn bài trên máy tính, 100% trường thực hiện phần mềm Vnedu. Công tác chăm lo, bồi dưỡng học sinh giỏi được quan tâm, đầu tư. Chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn được nâng lên qua các năm; Tỷ lệ học sinh đến trường tăng cao, học sinh lưu ban, bỏ học ngày càng giảm… Qua đó, tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi đạt 100%, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS ngày càng được duy trì bền vững.

Đây là tín hiệu đáng mừng, sự thay đổi đáng kể về chất lượng và số lượng cũng như nhận thức của phụ huynh, học sinh, là minh chứng cho sự “thay da, đổi thịt” của giáo dục vùng khó.

Tin tưởng rằng với sự nỗ lực, tích cực thay đổi tư duy của phụ huynh, học sinh, sự nỗ lực của toàn ngành, giáo dục Mường Lát sẽ ngày càng khởi sắc.

Linh Hương - Ngọc Huấn