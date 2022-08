Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Năm học 2021-2022, cũng như các địa phương khác trong tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Có thời điểm trên 50% giáo viên và học sinh (HS) bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh; nhiều trường, nhiều lớp phải nghỉ học để phòng, chống dịch. Nhưng với tinh thần chủ động, ngành giáo dục thành phố đã thực hiện linh hoạt các giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ năm học với nhiều kết quả nổi bật.

Trường Tiểu học Ba Đình trao thưởng cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng then chốt quyết định chất lượng giáo dục. Xác định rõ điều này, ngành giáo dục thành phố đã đổi mới các buổi sinh hoạt chuyên đề; tổ chức các buổi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp dạy học, công tác nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến kinh nghiệm. Cùng với đó, vấn đề đánh giá đúng chất lượng cán bộ, giáo viên (CBGV), phân loại CBGV cũng được quan tâm thực hiện nhằm bố trí phù hợp với năng lực chuyên môn và trình độ đào tạo của mỗi người. Nhờ đó, chất lượng CBGV ngày càng được nâng cao. Hiện nay, toàn ngành có 3.348 CBGV, trong đó, giáo viên mầm non đạt chuẩn 98%, trên chuẩn 86,2%; giáo viên tiểu học đạt chuẩn 97,9%, trên chuẩn 2%; giáo viên THCS đạt chuẩn 98,5%, trên chuẩn 7%.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV, ngay từ đầu mỗi năm học, Phòng GD&ĐT thành phố chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể. Trong đó, tập trung vào chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là phong trào thi đua “Hai tốt”. Đồng thời, huy động các nguồn lực để kiên cố hóa trường lớp và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên trong nhiều năm thành phố hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia với 5/5 trường được công nhận, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia của thành phố lên 127/141 trường (đạt 90,07%). Sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các phong trào thi đua của ngành gắn với những hoạt động cụ thể của các nhà trường đã mang lại nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng giáo dục được duy trì, trong đó có nhiều nội dung dẫn đầu toàn tỉnh như: kết quả thi vào lớp 10 THPT, thành phố có điểm thi trung bình cao nhất tỉnh, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT cũng cao nhất tỉnh, toàn thành phố có 25 HS là thủ khoa, á khoa của Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Trường THPT Hàm Rồng, Trường THPT Đào Duy Từ, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Tô Hiến Thành. Thành phố có 258 HS đậu vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn, cao hơn năm học trước 33 em, tăng 11%. Ngoài ra, nhiều hội thi, cuộc thi khác được tổ chức, HS thành phố tham gia đều đạt kết quả cao nhất.

Những năm trước đây, công tác tuyển sinh ở Trường THCS Tân Sơn (phường Tân Sơn) và Trường THCS Cù Chính Lan (phường Lam Sơn) đạt chỉ tiêu rất thấp. Để xây dựng hệ thống giáo dục đồng đều, Phòng GD&ĐT đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục Trường THCS Cù Chính Lan” và phương án tổ chức dạy văn hóa cấp THCS cho HS năng khiếu thể dục, thể thao đang huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2021-2022. Dù mới sau 1 năm thực hiện nhưng đề án đã cho kết quả bước đầu rất tích cực. Trường THCS Cù Chính Lan từ chỗ hằng năm chỉ tuyển được 60% so với chỉ tiêu giao và không đầy 2 lớp với khoảng 60 HS, nhưng đến năm học 2022-2023 đã tuyển sinh được 200 HS, vượt 80 em so với chỉ tiêu được giao. Trường THCS Tân Sơn đã có nhiều khởi sắc, lần đầu tiên trong nhiều năm nhà trường đã tuyển hết số HS lớp 5 trên địa bàn phường học tại Trường Tiểu học Tân Sơn. Đặc biệt, để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn hội nhập và phát triển, Phòng GD&ĐT thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành đề án “Xây dựng Trường THCS Trần Mai Ninh thành trường trọng điểm chất lượng cao”, đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục TP Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026” và nhiều kế hoạch liên quan đến giáo dục. Sau 1 năm thực hiện, số HS Trường THCS Trần Mai Ninh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn đạt 147 em, chiếm gần 40% học sinh lớp 10 của Trường THPT Chuyên Lam Sơn... Kết quả này không chỉ thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ CBGV và HS trong dạy và học, đó còn là niềm tự hào, là động lực to lớn để ngành giáo dục thành phố tiếp tục thi đua, gặt hái thêm nhiều thành tích mới.

Để sự nghiệp giáo dục của TP Thanh Hóa tiếp tục phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Lê Thành Đồng, quyền Trưởng Phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa, cho biết: Trong thời gian tới, ngành giáo dục thành phố sẽ tập trung hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp, từ đó bố trí, sắp xếp các lớp học theo đúng quy định; đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để HS tựu trường và tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Ngành giáo dục cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn cho khoảng 2.000 CBGV. Cùng với việc rà soát, đề xuất bổ sung đội ngũ giáo viên còn thiếu, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch đầu tư 2.000 bộ bàn ghế cho cả 3 cấp học. Sở GD&ĐT cũng chuẩn bị cấp thiết bị dạy học cho lớp 2, lớp 6 và đang xây dựng kế hoạch để cấp cho lớp 3 và lớp 7. Tuy nhiên, các trường học vẫn còn thiếu ti vi, máy chiếu, phòng học bộ môn, máy tính, các nhà trường sẽ thực hiện công tác xã hội hóa để bổ sung các thiết bị, đồ dùng cần thiết, hướng tới trang bị các phòng thông minh. Trong 5 năm tới, dự kiến mỗi năm thành phố sẽ tăng thêm từ 1.800 đến 2.300 HS nên sẽ cần thêm khoảng 240 phòng học. Phòng GD&ĐT đã phối hợp các phòng, ban liên quan, UBND các phường, xã khảo sát, thống kê cụ thể từng trường để báo cáo thành phố có kế hoạch đầu tư xây dựng phù hợp.

Bài và ảnh: Tố Phương