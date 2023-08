Điểm sáng về chất lượng giáo dục ở Ngọc Lặc

Trường Tiểu học Vân Am, xã Vân Am (Ngọc Lặc) là một trong những điểm sáng trong công tác dạy và học bằng việc linh hoạt đổi mới phương pháp giảng dạy, điều chỉnh nội dung môn học phù hợp với tình hình học sinh và nhà trường.

Thầy, trò Trường Tiểu học Vân Am tại lễ kết nạp đội viên mới.

Trường hiện có 362 học sinh, 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) thực hiện dạy và học tại 1 điểm trường chính và 1 điểm trường lẻ. Xác định lấy học sinh làm trung tâm, những năm qua, CBGVNV nhà trường luôn nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học để khơi gợi và đánh thức tiềm năng sáng tạo học tập ở các em học sinh. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy các môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy cụ thể. Bố trí thời gian thực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, không gây áp lực đối với học sinh; tổ chức dạy học các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường và đối tượng học sinh, nên cuối năm học học sinh đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình.

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống; tổ chức các hoạt động trải nghiệm; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực học sinh.

Tổ chức cho giáo viên tham gia đầy đủ hội thảo nghiên cứu các nội dung về mô hình giáo dục STEM để giáo viên hiểu và từng bước áp dụng dạy học tích hợp liên môn nâng cao hiệu quả giáo dục.

Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; vận dụng triển khai mô hình giáo dục STEM vào dạy học một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và học sinh.

Nhà trường cũng bố trí, sử dụng, phân công nhiệm vụ cho giáo viên hợp lý, đúng sở trường, đúng năng lực để giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức sinh hoạt chuyên môn và hướng dẫn giáo viên trong tổ, nhóm chuyên môn tham gia cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới...

Từ những giải pháp trên, đến nay nhà trường có 100% CBGVNV có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kỹ năng khai thác tài nguyên mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hơn 50% số tiết dạy trong năm học sử dụng giáo án điện tử; khai thác sử dụng hiệu quả các phần mềm phục vụ quản lý, phục vụ dạy học, cũng như các phần mềm soạn giải... Năm học 2021-2022, nhà trường có giáo viên Phạm Thị Tuyết là 1 trong 50 giáo viên tiêu biểu toàn quốc.

Năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Vân Am có 98,6% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2; thư viện nhà trường đạt thư viện tiên tiến. Trường có 5 học sinh giỏi thể dục thể thao cấp huyện; 1 học sinh đoạt giải đặc biệt quốc gia sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” và 1 giải khuyến khích quốc gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”; 1 giải ba cuộc thi thiết bị dạy học số cấp tỉnh; thi giao lưu câu lạc bộ Toán, tiếng Việt có 5/7 em đoạt giải, xếp thứ 12/29, tăng 4 bậc so với năm học 2021-2022; 3 học sinh đoạt giải cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt cấp tỉnh; 3 giáo viên đoạt giáo viên giỏi cấp huyện; có 1 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C cấp tỉnh... Với những thành tích đạt được, năm học 2022-2023, nhà trường được Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Lặc xếp thứ 4/29 trường tiểu học toàn huyện.

Thầy Đào Quang Dũng, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ bí quyết: Ngay từ đầu năm học, chi bộ nhà trường đã chỉ đạo tập thể lãnh đạo xây dựng dự thảo tiêu chí thi đua năm học gửi đến từng cán bộ, giáo viên để góp ý. Sau khi thống nhất ý kiến, ban giám hiệu tổ chức lễ phát động phong trào thi đua cho năm học với hình thức ký cam kết thi đua tại hội nghị cán bộ, công nhân viên chức giữa ban giám hiệu và chủ tịch công đoàn; tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành giáo dục, của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đảng, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, không ngừng đổi mới công tác quản lý, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Bài và ảnh: Linh Hương