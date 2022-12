Để hoạt động liên kết đào tạo ngoại ngữ trong trường học đạt hiệu quả

Để nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ trong trường học, thời gian qua ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc liên kết đào tạo ngoại ngữ trong trường học đã và đang tạo được hiệu ứng tích cực cho hoạt động giáo dục ngoại ngữ trong các nhà trường.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (TP Thanh Hóa) phối hợp với trung tâm ngoại ngữ tổ chức Cuộc thi Trạng nguyên 4.0 bằng tiếng Anh cho học sinh.

Những hiệu ứng tích cực

Một trong những ưu điểm lớn của việc liên kết đào tạo ngoại ngữ trong trường học đó là giúp học sinh phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua việc tương tác với giáo viên. Ngoài ra, hình thức học liên kết có chi phí hợp lý, giúp cha mẹ tiết kiệm thời gian, không phải đưa con đến các trung tâm ngoại ngữ ngoài nhà trường... Với ý nghĩa đó, thời gian qua Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TP Thanh Hóa) đã thực hiện liên kết đào tạo ngoại ngữ trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh.

Cô Nguyễn Thị Phương Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, chia sẻ: Trường của chúng tôi nằm ở vùng ven của thành phố, chưa có nhiều học sinh có điều kiện để học ngoại ngữ tại các trung tâm ngoại ngữ vốn có giá thành mỗi khóa học tương đối đắt đỏ. Do đó, nhà trường đã tổ chức liên kết với Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Let“sGo (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa). Mỗi tuần, ngoài các tiết học tiếng Anh chính khóa, học sinh các khối 1, 2, 3 sẽ học 2 tiết tiếng Anh ngoài giờ chính khóa tại trường với giáo viên của Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Let”s Go. Để đánh giá hiệu quả việc dạy và học của giáo viên trung tâm, nhà trường thường xuyên dự giờ đột xuất, kiểm tra, giám sát không báo trước về thời gian, chuyên môn... Từ khi đưa việc dạy tiếng Anh liên kết với trung tâm vào trường, học sinh của nhà trường đã được tiếp cận với môn tiếng Anh sớm hơn, giúp các con tự tin trong giao tiếp cũng như trong các hoạt động học tập, học sinh tham dự các kỳ thi giao lưu tiếng Anh cấp thành phố hàng năm cũng đạt nhiều giải cao.

Để lựa chọn đơn vị liên kết, bên cạnh các yếu tố về hồ sơ, thủ tục pháp lý đầy đủ thì hiệu quả của việc liên kết mang lại cho học sinh, trình độ, năng lực giáo viên, bề dày trong hoạt động, khả năng tạo cảm hứng học tập cho học sinh... là những căn cứ quan trọng.

Cô Lục Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (TP Thanh Hóa), cho biết: Việc thực hiện liên kết với các trung tâm ngoại ngữ nhà trường thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền sau khi được sự đồng thuận, thống nhất của phụ huynh học sinh. Nhà trường đã yêu cầu trung tâm cung cấp toàn bộ tài liệu, giáo trình bài giảng... Việc học sinh được tham gia các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm giúp học sinh ngày càng tự tin trong giao tiếp, có phản xạ và tư duy bằng tiếng Anh.

Liên kết giảng dạy ngoại ngữ trong các trường công lập không chỉ góp phần phát triển năng lực của học sinh; mà còn tạo cơ hội để nâng cao năng lực, phương pháp, kỹ năng giảng dạy ngoại ngữ của giáo viên trong các nhà trường. Thông qua kênh hình, kênh tiếng chuẩn, sống động và các thiết bị hiện đại, giáo viên có thể triển khai các hoạt động giảng dạy mang tính trực quan cao, phù hợp với từng đối tượng học sinh; đồng thời tăng cường tương tác với giáo viên trung tâm, giáo viên trong các trường công lập cũng sẽ được giao tiếp, giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là kỹ năng nghe - nói để bổ trợ, nâng cao hiệu quả, chất lượng các giờ dạy. Ngoài ra, việc liên kết đào tạo ngoại ngữ với các trung tâm cũng góp phần giúp các nhà trường giải quyết vấn đề thiếu giáo viên ngoại ngữ trong các trường công lập.

Giám sát chặt chẽ

Tham gia liên kết, đào tạo ngoại ngữ trong trường học, mỗi trung tâm sẽ có cách làm, hướng đi riêng, tuy nhiên phương châm hoạt động, đặc biệt “tâm” và và “tầm” của người đứng đầu và giáo viên các trung tâm là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng hoạt động liên kết đào tạo.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Let“s Go, chia sẻ: Là đơn vị có kinh nghiệm nhiều năm trong việc liên kết, đào tạo tiếng Anh trong trường học, Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Let”s Go hiện đang liên kết đào tạo tiếng Anh với nhiều trường học của 6 huyện, thị và hơn 20 trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa. Để hoạt động liên kết, đào tạo đạt hiệu quả, trung tâm sử dụng phương pháp dạy học tạo hứng thú cho học sinh, giúp nâng cao khả năng giao tiếp, ngữ pháp thông qua việc tổ chức giao lưu giữa các câu lạc bộ với giáo viên nước ngoài. Lãnh đạo trung tâm thường xuyên dự giờ, có phiếu khảo sát về hứng thú của học sinh đối với từng giáo viên của trung tâm, nhằm làm căn cứ để đánh giá chất lượng giáo viên. Một năm 2 kỳ tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra khảo sát chất lượng. Yêu cầu giáo viên xây dựng các gói đề cương, câu hỏi căn cứ vào phân phối chương trình và việc dạy thực tế của giáo viên để đề xuất. Thường xuyên động viên, khích lệ học sinh giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua các chương trình ngoại khóa... Với phương châm và cách làm đó, Let’s Go không chỉ được đánh giá là trung tâm đi đầu về chất lượng, kinh nghiệm trong lĩnh vực liên kết trong nhà trường tại cấp tiểu học, mà còn là đơn vị nghiêm túc và uy tín trong thực hiện đầy đủ các hồ sơ pháp lý theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước, giúp các nhà trường yên tâm lựa chọn đơn vị liên kết trong nhà trường.

Thanh Hóa hiện có 183 trung tâm ngoại ngữ đang hoạt động trên địa bàn. Để quản lý tốt hoạt động giáo dục và liên kết đào tạo ngoại ngữ của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã tổ chức các đoàn tiến hành kiểm tra công tác quản lý của Phòng GD&ĐT trong việc tổ chức hoạt động giáo dục và liên kết đào tạo của các trung tâm ngoại ngữ và các trường mầm non, tiểu học thực hiện liên kết dạy ngoại ngữ và kỹ năng sống tại 4 huyện, thị xã, thành phố gồm các huyện Quảng Xương, Thiệu Hóa, thị xã Nghi Sơn và TP Thanh Hóa. Sau khi kiểm tra, các phòng GD&ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn về tổ chức hoạt động giáo dục và liên kết đào tạo; phân công lãnh đạo và cán bộ chuyên trách theo dõi hoạt động giáo dục của các trung tâm, các công ty và hoạt động liên kết đào tạo ngoại ngữ trong trường học; có thông tin cơ bản về các trung tâm và các công ty (đang hoạt động và ngừng hoạt động giáo dục) tại địa phương.

Tỉnh Thanh Hóa đang trên đà phát triển và hội nhập nên nhu cầu nguồn nhân lực giỏi ngoại ngữ là rất lớn. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các nhà trường là đòi hỏi cấp thiết. Để hoạt động liên kết đào tạo ngoại ngữ trong trường học đạt hiệu quả, Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu các phòng GD&ĐT tăng cường kiểm tra (thường xuyên và đột xuất) hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và việc thực hiện liên kết đào tạo ở các nhà trường trên địa bàn; đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các cấp chính quyền tại địa phương trong công tác quản lý hoạt động đối với các trung tâm, các công ty trên địa bàn. Ngoài ra, yêu cầu các nhà trường trước khi thực hiện liên kết đào tạo phải xây dựng kế hoạch, dự toán mức thu học phí về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa chi tiết và được phòng GD&ĐT xác nhận; nghiêm túc thực hiện việc xây dựng khung chương trình bài dạy phù hợp cho từng đối tượng học sinh... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ nói chung, hoạt động liên kết đào tạo ngoại ngữ trong trường nói riêng.

Bài và ảnh: Linh Hương