Cấp bằng công nhận cho 5 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 và 2

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành các quyết định về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho các trường THCS và mầm non trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2.

(Ảnh minh họa).

Theo đó, có 10 trường trên địa bàn được công nhận, gồm: Trường THCS thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Trường THCS Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2; Trường THCS Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2; Trường Mầm non Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Trường Mầm non Cẩm Ngọc, Trường Mầm non Cẩm Thạch, Trường Mầm non Cẩm Thạch (huyện Cẩm Thủy) đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2; Trường Mầm non Xuân Du, huyện Như Thanh đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2; Trường Mầm non Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2; Trường Mầm non Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.

Thời hạn công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia là 5 năm kể từ ngày Quyết định công nhận có hiệu lực thi hành.

BĐT