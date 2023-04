Bộ GD-ĐT điều chỉnh tiêu chuẩn người ra đề thi tốt nghiệp THPT

Ngày 24/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tăng cường kỷ luật phòng thi, tăng tính bảo mật, điều chỉnh tiêu chuẩn về người ra đề thi và phản biện đề thi là những điểm mới đáng chú ý.

Quy chế mới quy định “người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là công chức, viên chức và giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu; mỗi bài thi/môn thi có một tổ ra đề thi gồm Tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi.” Theo quy định cũ, những công chức, viên chức đã công tác tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu cũng được tham gia soạn thảo và phản biện đề thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bỏ quy định thí sinh được phép mang thiết bị ghi âm, ghi hình không có chức năng thu phát sóng vào phòng thi. Quy định này được Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng từ năm 2013, sau vụ gian lận thi cử gây chấn động dư luận xảy ra tại Trường Trung học phổ thông dân lập Đồi Ngô, tỉnh Bắc Giang trong kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012.

Từ năm 2023, thí chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.

Quy chế mới cũng sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy trình tổ chức thi, các thiết bị trong khu vực sao in đề thi và làm phách, chấm thi. Đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi , tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khóa và niêm phong (nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của trưởng điểm thi, thư ký điểm thi và công an), chìa khóa do trưởng điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định về phương thức làm phách, nhập điểm, chấm phúc khảo bài thi tự luận…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 9/5/2023./.

TS