Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Chiều 30-6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do đồng chí Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Thanh Hóa, cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh cho biết, tại Thanh Hoá tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT Thanh Hóa chủ trì, tổ chức cho tất cả thí sinh đăng ký dự thị tại tỉnh. Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 37.727 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.969 thí sinh tự do. Theo đó, toàn tỉnh bố trí 74 điểm thi với hơn 1.626 phòng thi, huy động khoảng hơn 5.718 cán bộ tham gia coi thi.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện bảo đảm tốt nhất các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ban chỉ đạo thi đã chỉ đạo hội đồng thi xây dựng phương án cụ thể với tất cả các khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi. Khu vực in sao đề thi được bảo đảm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy.

Phương án hỗ trợ thí sinh dự thi, tạo điều kiện cho thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi; phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm thi, công tác y tế và các điều kiện cần thiết khác trong và ngoài khu vực thi; phương án xử lý các tình huống đột xuất như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh cũng được xây dựng và chuẩn bị chu đáo…

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức báo cáo công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Thanh Hóa.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, sự phối hợp vào cuộc tích cực của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn ngành, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 tại Thanh Hóa đã sẵn sàng, bảo đảm lịch công tác thi của Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của Ban chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa tiếp tục rà soát, kiểm tra lại tất cả các khâu của kỳ thi từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực phục vụ kỳ thi, các điều kiện, phương án dự phòng bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm viêc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị mỗi cán bộ được giao nhiệm vụ cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, cùng với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt các khâu của kỳ thi, trong đó đặc biệt lưu ý công tác in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bảo quản đề thi, bài thi; công tác coi thi, chấm thi… Đồng chí cũng lưu ý mỗi cán bộ coi thi cần quan tâm nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi, tránh để xảy ra những vi phạm không đáng có trong phòng thi như mang điện thoại vào phòng thi, mang tài liệu vào phòng thi…

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đề nghị Ban Chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa, các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của Trung ương, của tỉnh liên quan đến kỳ thi bảo đảm đúng quy trình, khách quan, chính xác, công bằng. Cùng với đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý những tình huống bất thường xảy ra trong kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng quy chế. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về kỳ thi để mỗi thí sinh, người nhà thí sinh hiểu rõ hơn về vai trò, ý nghĩa của kỳ thi cũng như tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất, đạt kết quả cao nhất.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác, đồng thời thể hiện quyết tâm trong công tác chỉ đạo thực hiện, bảo đảm tổ chức tốt kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa), THPT Quảng Xương 1 (Quảng Xương) và điểm thi Trường THPT Tĩnh Gia 1 (thị xã Nghi Sơn).

Phong Sắc