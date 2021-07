Bảo đảm các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, công bằng, khách quan

Sáng 5-7, Đoàn kiểm tra số 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế nghe báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ bảo đảm cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, công bằng, khách quan. Đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm này các khâu chuẩn bị cho kỳ thi như in sao đề thi, thành lập các đoàn thanh tra và tổ chức kiểm tra trước khi diễn ra kỳ thi, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thi… được thực hiện theo đúng kế hoạch, yêu cầu đặt ra.

Với sự chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và ngành chức năng, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ kỳ thi cũng được triển khai sớm bảo đảm theo yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế mỗi địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 các địa phương cũng đã xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn trong phòng, chống dịch.

Tại Thanh Hoá, tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có hơn 40.200 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 38.583 học sinh lớp 12 (hệ THPT là 35.306 học sinh; hệ giáo dục thường xuyên 4.941 học sinh); 1.664 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 75 điểm với 1.742 phòng thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1 điểm thi. Có khoảng 6.500 cán bộ tham gia công tác coi thi.

Đến thời điểm này công tác chuẩn bị về mọi mặt đã cơ bản hoàn tất sẵn sàng cho kỳ thi. Công tác vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi được triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu của ngành chức năng và sát với thực tế mỗi điểm thi; phương án thi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cũng được Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh xây dựng, sẵn sàng ứng phó khi có trường hợp bất thường xảy ra.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hoá Trần Văn Thức báo cáo công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Thanh Hoá.

Cũng theo báo cáo, tỉnh Thanh Hoá không có cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi liên quan đến dịch, bệnh COVID-19; có 6 thí sinh đăng ký tham dự thi liên quan đến dịch bệnh COVID-19, gồm 4 thí sinh trở về từ địa phương có dịch và 2 thí sinh thuộc đối tượng F2 có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính. Trong đó, tính đến ngày 5-7, trường F2 thuộc Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đã được 14 ngày cách ly; tính đến ngày 7-7, trường hợp F2 thuộc Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hoá) hết thời gian cách ly. Cả 6 thí sinh đều được đề xuất tham dự thi trong đợt thi này với phương án thi bảo đảm theo yêu cầu phòng, chống dịch của Bộ Y tế cũng như yêu cầu về công tác chuyên môn của Bộ GD&ĐT.

Sau khi nghe các đơn vị báo báo công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng như ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy các địa phương phải đề cao nhiệm vụ phòng, chống dịch, song vẫn phải đảo đảm thực hiện tốt các khâu của kỳ thi để kỳ thi diễn ra có chất lượng, công bằng, khách quan.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi, đồng thời đề nghị các địa phương không được chủ quan trước mọi tình huống; nắm chắc quy chế thi và phát huy kinh nghiêm trong kỳ thi năm trước để tổ chức tốt kỳ thi năm nay. Quan tâm, rà soát kỹ, nắm chắc các đối tượng thí sinh liên quan đến dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là những thí sinh thuộc trường hợp F0, F1, F2 để có phương án xử lý kịp thời.

Cùng với đó, quan tâm lựa chọn đội ngũ giáo viên bảo đảm theo yêu cầu, có kinh nghiệm tham gia tổ chức kỳ thi. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, an toàn trước diễn biến bất thường của thời tiết như mưa, lũ và an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu kết luận hội nghị. ( Ảnh chụp màn hình).

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương, ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi nhằm bảo đảm quyền lợi cho các em học sinh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở thí sinh thực hiện đúng quy chế thi để không xảy ra tình trạng thí sinh bị kỷ luật trong kỳ thi; không có giám thị vi phạm quy chế thi.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng đề nghị các đơn vị, địa phương, Ban Chỉ đạo thi cấp huyện trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các yêu cầu Bộ GD&ĐT đặt ra. Đồng thời, tiếp tục sát sao, rà soát lại các điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi; chủ động triển khai tốt các nhiệm vụ trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; ảnh hưởng của thời tiết, nhất là mưa, lũ có thể xảy ra. Triển khai tốt phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh - trật tự trong thời gian diễn ra kỳ thi; kịp thời hỗ trợ thí sinh khi có yêu cầu nhằm bảo đảm quyền lợi cho các em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Đối với 6 trường hợp thí sinh đăng ký dự thi liên quan đến dịch COVID-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp với Ngành Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày 5-7, nếu tiếp tục cho kết quả âm tính cho phép các em tham dự kỳ thi trong đợt này.

Đồng chí lưu ý các địa phương phải sử dụng xe chuyên dụng để đưa 6 thí sinh trên đến phòng thi, bố trí phòng thi riêng và thực hiện nghiêm khâu phòng, chống dịch. Ngoài 6 trường hợp trên, yêu cầu Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát các đối tượng liên quan đến dịch, bệnh COVID-19 ở tất cả các điểm thi trong tỉnh để có phương án xử lý kịp thời.

Phong Sắc