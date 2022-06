(Baothanhhoa.vn) - Vinschool the Harmony, Vinschool Times City và Vinschool Central Park đã chính thức trở thành những trường Việt Nam đầu tiên đạt giám định của Hội đồng các trường Quốc tế (CIS - The Council of International Schools). Đây là thành quả bước đầu trong lộ trình cam kết xây dựng một hệ thống trường Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu của toàn Hệ thống Giáo dục Vinschool.

{title} Ba cụm trường lớn nhất hệ thống Giáo dục Vinschool chính thức trở thành trường Việt Nam đầu tiên đạt giám định của Hội đồng các trường quốc tế Vinschool the Harmony, Vinschool Times City và Vinschool Central Park đã chính thức trở thành những trường Việt Nam đầu tiên đạt giám định của Hội đồng các trường Quốc tế (CIS - The Council of International Schools). Đây là thành quả bước đầu trong lộ trình cam kết xây dựng một hệ thống trường Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu của toàn Hệ thống Giáo dục Vinschool. Để đạt giám định của CIS, Vinschool đã trải qua một quá trình 4 năm liên tục được đánh giá độc lập, chặt chẽ và minh bạch. Toàn hệ thống Vinschool đã thực hiện cải tổ sâu sắc và toàn diện trong tất cả các lĩnh vực. Theo báo cáo giám định CIS, Vinschool thậm chí còn vượt chuẩn ở nhiều tiêu chí khác nhau trong khung giám định quốc tế CIS. Ông Norm Dean, Giám đốc Đánh giá và Hỗ trợ Trường học, Hội đồng các trường quốc tế (CIS) chia sẻ: “Hội đồng giám định CIS đánh giá cao những nỗ lực và thành quả mà Vinschool đạt được trong việc phát triển thế hệ công dân toàn cầu (global citizenship); cung cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe và tinh thần xuyên suốt cho học sinh.” Đoàn giám định cũng ấn tượng với chương trình học được thiết kế mang tính cá nhân hóa như cung cấp hệ thống hơn 50 môn học cho học sinh cấp 3 lựa chọn, các trường có cố vấn cá nhân cho học sinh, học sinh được kiến tập tại các công ty lớn trước khi chọn ngành nghề; chương trình phát triển Tài năng của GATE Center hoàn toàn cá nhân hóa cho từng học sinh; các dự án cá nhân phục vụ cộng đồng của chương trình Giáo dục Công dân Toàn cầu (GCED)…. Hội đồng các trường Quốc tế là tổ chức giám định giáo dục độc lập uy tín hàng đầu thế giới. Cộng đồng thành viên CIS bao gồm 1.340 trường Phổ thông và trường Đại học trên toàn thế giới. Trong số này, hiện chỉ có 494 trường được cấp chứng nhận giám định bởi CIS. Tại Việt Nam, 13 trường đã đạt giám định CIS, tuy nhiên tất cả đều là trường Quốc tế và chưa có một trường Việt Nam nào làm được điều này. Toàn bộ quá trình giám định CIS được thực hiện nghiêm ngặt dựa trên Khung giám định quốc tế CIS gồm 08 lĩnh vực với 45 tiêu chuẩn, bao quát hầu hết hoạt động quan trọng của một trường học. Trong đó các lĩnh vực trọng yếu đã được đánh giá bởi nhiều bên, bao gồm định hướng giáo dục của nhà trường; hệ thống kiểm soát và mô hình vận hành bền vững; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học của thế kỉ 21; các tiêu chuẩn học tập chất lượng cao; môi trường học đường đề cao sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh; chính sách nhân sự; cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế và sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Là hệ thống Giáo dục phổ thông lớn nhất tại Việt Nam, sự thành công của Vinschool nằm ở chất lượng giáo dục và vận hành theo các tiêu chuẩn của CIS. Học sinh Vinschool tại bất kỳ cơ sở nào cũng được hưởng chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ vậy, các em còn có thêm nhiều cơ hội được tiếp cận với các chương trình học bổng quốc tế và sở hữu lợi thế khi nộp hồ sơ vào hơn 600 trường Đại học tại 38 quốc gia trên toàn cầu. Các Đại học top đầu thế giới như Đại học Columbia, Đại học Yale, Đại học Princeton, Đại học Oxford, Đại học Cambridge… đều là thành viên của CIS. NL

