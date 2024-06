Gian nan hành trình gần 12 tháng đưa pháo hoa đến với “bữa tiệc ánh sáng” của DIFF 2024

Sau đêm khai mạc, các đêm tiếp theo sẽ lần lượt chứng kiến cuộc tranh tài giữa các đội: Ý – Mỹ (15/6) (Made of Nature Wisdom – Tuyệt tác thiên nhiên); Đức – Ba Lan (22/6) (Made of Love Inspiration –Tình yêu diệu kỳ); Trung Quốc – Phần Lan (29/6) (Made of Fairy Tales – Thế giới thần tiên) và đêm chung kết diễn ra vào 13/7 với tên gọi “Made of Young Generation – Nhịp đập tương lai”. Như thường niên, các đội pháo sẽ có 20-22 phút để trình diễn mỗi đêm. Đồng hành cùng Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tặng 600 cặp vé xem DIFF cho khách hàng gửi mới tiết kiệm trên toàn hệ thống. Theo đó, từ nay đến 29/06/2024, khách hàng mở mới tài khoản tiết kiệm từ 100 triệu đồng tại NCB với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ nhận ngay 01 cặp vé xem pháo hoa để tham dự 1 trong 4 đêm diễn đầu tiên của DIFF 2024. Khách hàng có thể đăng ký trực tiếp với giao dịch viên nếu gửi tiết kiệm tại quầy hoặc liên hệ Tổng đài (028) 38 216 216 - 1800 6166 để đăng ký khi gửi tiết kiệm online. Sau khi đăng ký thành công, khách hàng mang theo căn cước công dân để nhận vé trực tiếp tại NCB Chi nhánh Đà Nẵng (số 9 Lê Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) hoặc tại quầy thông tin của NCB đặt tại khu vực trình diễn pháo hoa (Khán đài A3 đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) trong khoảng thời gian từ 17h – 20h trước các đêm diễn. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 01 cặp vé mời trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Chương trình dành cho 600 khách hàng đăng ký đầu tiên cho đến khi hết vé.